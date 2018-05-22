На глобальных площадках доллар приостановил свое укрепление, оставаясь в районе отметок 1.18 в паре с евро. Пара EURUSD фактически вернулась к отметкам конца прошлого года, отыграв не вполне обоснованное движение в начале 2018 года, когда на рынке доминировали ожидания ускоренного сворачивания мер монетарного стимулирования со стороны ЕЦБ.

На текущей неделе ожидаемые статистические данные (PMI), а также завтрашняя публикация протокола майского заседания ФРС скорее говорят не в пользу доллара, и пара EURUSD, скорее всего, продолжит консолидироваться в районе отметок 1.18. Но на горизонте ближайшего месяца долларовое ралли может возобновиться. До следующего заседания ФРС остается менее 4 недель, а вероятность повышения ставки на данном заседании пока оценивается рынком в 72%. Если статистика, которая будет выходить в этот период, продолжит говорить в пользу повышения ставки в июне, доллар снова получит поддержку. Пока же на текущей неделе из-за паузы в долларовом ралли валюты развивающихся стран могут получить короткую передышку.

В соответствии с нашими ожиданиями рубль, начавший вчерашнюю торговую сессию очень слабо, завершил торги накануне заметным укреплением, достигнув максимумов с начала апреля в паре с евро и приблизившись к ним в паре с долларом. Позитивной динамике рубля способствуют как внешние, так и внутренние факторы. После расширения санкций в отношении Венесуэлы цены на нефть снова вплотную приблизились к отметке 80 долл./бар. На глобальных площадках приостановилось долларовое ралли, что временно снижает риски для валют развивающихся стран. Локальный источник позитива – приближение пика налоговых выплат в пятницу. В то же время текущие уровни весьма близки к тем пределам укрепления курса (60.5-61 в паре с долларом и 72 в паре с евро), которые мы отмечали ранее, как фундаментально обоснованные.