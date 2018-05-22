По данным Росстата, промпроизводство в апреле немного ускорилось (1,3% г./г. против 1% г./г. в марте). Улучшения произошли как в сегменте добычи полезных ископаемых (1,7% г./г. против 1,4% г./г. в марте), так и в обработке (1,1% г./г. против —0,2% г./г. в марте). Рост выпуска в энергетике перешел к своим обычным уровням в 1,1% г./г. после заметного роста в марте (7,8% г./г.), вызванного аномально холодной погодой.

Пока Росстат не опубликовал динамику производства по отраслям промышленности, впрочем, сейчас известны данные по важнейшим видам продукции в натуральном выражении. Так, рост добычи в основном был достигнут за счет природного газа, а также снижения темпов падения выпуска нефти. Обрабатывающая промышленность смогла выйти в плюс, в первую очередь, благодаря химии (ускорился выпуск удобрений, аммиака и каучука) и черной металлургии: улучшения коснулись как продукции низкого (проката стали, производства труб и проволоки), так и более высокого передела (металлических конструкций, кузовов для автомобилей). Поддержали выпуск обрабатывающих отраслей и ряд позиций машиностроения: в частности, выпуск грузовых и легковых автомобилей, а также строительной техники ускорился.

Интересно отметить, что введение (с 6 апреля) санкций против Русала уже в апреле некоторым образом повлияло на данные. По оперативным данным Росстата по выпуску важнейших видов продукции, заметно существенное улучшение по позиции алюминий первичный (+31,7% м./м.), хотя согласно статистике IAI, в апреле производство первичного алюминия в странах Центральной и Восточной Европы (основные объемы — РФ) снизилось на 3% м./м.

На наш взгляд, это может быть обусловлено снижением выпуска продукции с добавленной стоимостью, из-за этого остатки алюминиевого сырья оказались больше, чем обычно. Тем не менее, алюминиевое производство в целом, скорее всего, уже показало снижение в апреле. При этом мы полагаем, что на данных ОКВЭД это будет слабо заметно: с одной стороны, информация публикуется в укрупненной разбивке (выпуск металлургии включает в себя и черную и цветную, без выделения подотраслей), а с другой, доля алюминия в металлургии России не столь высока (11,8%), и сокращение производства в этом сегменте может быть компенсировано ростом в других металлах.