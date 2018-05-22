Всю вчерашнюю торговую сессию американский рынок акций (+0,74% по индексу S&P) и долга (доходность 10-летних UST опустилась на 6 б.п. ниже локального максимума до YTM 3,05%) находились под позитивным влиянием сделанных в выходные дни заявлений, свидетельствующих о том, что США не готовы к торговой войне с Китаем, и стороны нацелены договариваться. Поддержку оказывает также сильная макростатистика по США (в апреле произошло заметное усиление национальной деловой активности, согласно публикуемого ФРБ Чикаго индекса).

Однако большого энтузиазма участники рынка не испытывают из-за перспективы дальнейшего повышения ключевой долларовой ставки (интерес представляет завтрашняя публикация стенограммы FOMC), а также продолжающегося оттока долларовой ликвидности с глобальных рынков. Этот отток обусловлен как высокими долларовыми ставками относительно ставок в других развитых странах (их регуляторы пока не приступили к ужесточению монетарной политики), так и сокращением баланса ФРС (лишь часть погашаемых активов инвестируется обратно в ценные бумаги).

Кроме того, если США удастся политическим путем (или путем установления пошлин) сократить свой торговый дефицит с крупнейшими партнерами, то это станет еще одним фактором, влияющим на ликвидность и способствующим долгосрочному укреплению доллара. Обычно в такие периоды развивающиеся рынки переходят в состояние турбулентности, а некоторые из них, имеющие отрицательное сальдо счета текущих операций (таковыми являются почти все страны GEM, РФ — явное исключение) и перегруженные внешним долгом, могут испытать состояние долгового финансового кризиса.

Наблюдающееся ослабление валют GEM и рост доходностей суверенных бумаг является признаком возможного начала таких процессов, темп развития которых во многом зависит от монетарной политики ФРС.