Мы повышаем целевую цену акции Интер РАО на 9,2% до 5,0 руб. на фоне выхода сильных финансовых данных за 1К18, а также с учетом последних операционных данных. Интер РАО, на наш взгляд, остается самой интересной бумагой в электроэнергетике с точки зрения перспектив роста.

Отчетность. В середине мая Интер РАО представила консолидированную отчетность по МСФО за 3 месяца 2018 г., которая в целом оказалась сильной и превзошла наши ожидания по EBITDA и чистой прибыли. Позитивная динамика сегментов Сбыт и Трейдинг оказалась для нас некоторым сюрпризом, в то время как рост EBITDA генерирующего бизнеса был ожидаем в первую очередь благодаря тому, что компания начала получать повышенные платежи за мощность по ДПМ блокам Харанорской ГРЭС, Затонской ТЭЦ, Ивановским ПГУ. Трейдинг был поддержан в первую очередь ростом импорта электроэнергии из Казахстана.

Прогнозы. По нашим оценкам, до 2022 г. EBITDA Интер РАО будет расти в ближайшие годы в среднем на 5,5% в год благодаря росту сбытового бизнеса, а также повышенным платежам за мощность по ДПМ. Мы ожидаем, что FCF компании приблизится к отметке 97 млрд руб. в 2022 г. Кроме того, Интер РАО продолжает увеличивать объем денежных средств на балансе, который по итогам 1К18 приблизился к 143 млрд руб. Мы считаем, что основных сценария их распределения три:

— Участие в программе модернизации мощностей

— Выкуп акций у ФСК/РусГидро, а также

— Выкуп калининградских станций

Однозначной картины того, куда будут направлены свободные денежные средства компании, нет, но во всех трех сценариях эти вложения принесут дополнительную стоимость акционерам компании, что является потенциальным позитивным фактором.