Рубль продолжил укрепление, чему способствует налоговый период и небольшое укрепление прочих сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4885 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,34%, недельная 7,36%, а месячная 7,35%.

Напряжение в рубле долгое время нарастало. Дисбаланс на графике рублёвой цены на нефть уже давно говорит о том, что рубль является крайне перепроданным. Соответственно, наступление налогового периода смогло перевесить успокоившийся отток средств из российских инструментов. Соответственно, если в ближайшее время не поступит новых негативных новостей, то рубль может и продолжить своё движение против доллара. Усилению отечественной валюты также способствуют постоянные заявления из Великобритании и США о возможных проблемах российских капиталов.

Ещё одним поводом укрепления рубля стало предложение А. Кудрина, кандидатуру которого утвердили на должности главы Счётной палаты, по смягчению бюджетного правила. По его мнению, стоит повысить планку стоимости нефти до $45 с текущих $40,8, которые заложены в бюджет. Естественно, что подобное смягчение снизит объём валютных интервенций Минфина и ослабит давление на рубль. Вероятность принятия данного предложения достаточно высокая.

Американские индексы имеют шанс на позитивный старт. Бумаги AutoZone растут перед открытием регулярной сессии на отчёте лучше ожиданий. Tesla также пользуется спросом на фоне аналитики, которая убеждает в потенциале роста бумаги на 70%.

Растёт и полупроводниковый сектор на фоне улучшения ожиданий компании Micron и снижения рисков тарифной войны между КНР и США. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%.

Российский рынок может ликвидировать своё небольшое падение до конца дня. Стабильность нефти обещает стабильный бюджет, да и хорошие перспективы прибыли нефтегазового сектора. Кстати, стабильный бюджет также означает возможности для повышения расходов на инфраструктуру.

Рубль получает новые поводы для укрепления. Если предложение Кудрина будет принято, то это существенно сократит давление на отечественную валюту со стороны Минфина.