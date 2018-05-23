Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию снижением на фоне новых опасений по поводу роста геополитической напряженности в отношении Северной Кореи.

Администрация Трампа продолжает готовиться к запланированным на 12 июня переговорам с лидером Северной Кореи. Однако сам Трамп заявил, что встреча может не состояться и будет перенесена на более поздний срок.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,31%, закрывшись на отметке 2724,44 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,72%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась стабильной и составила 3,06%.

Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,7 процента, что является самым большим ростом более чем за неделю.

По мнению экспертов JPMorgan, среди развивающихся рынков наибольшим потенциалом роста обладают азиатские площадки из-за сохраняющихся позитивных тенденций экономики региона, в то время как США в 2019 году могут столкнуться с замедлением роста вследствие накопленного высокого левериджа у заокеанских нефинансовых компаний.

Нефтяные котировки после очередного штурма уровня $80 по итогам прошедших торгов практически не изменились и закрылись на отметке $79,43 на фоне сообщения агентства Reuters со ссылкой на анонимные источники, что на июньском заседании ОПЕК и его партнеры могут принять решение об увеличении добычи нефти.

Тем не менее, аналитики Citigroup считают, что нефть все еще имеет потенциал роста до конца текущего года, чему будет способствовать сохраняющийся дефицит на мировом рынке "черного золота", который может быть нивелирован только ко второму кварталу 2019 года.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $79 и $78,50, сопротивления по-прежнему расположены на $80,50 и $81,10.

Вышедшие данные от Американского института нефти показали недельное снижение запасов сырой нефти на 1,3 миллиона баррелей. Сегодня рынки будут ждать официальной статистики по запасам нефти от Минэнерго США (17.30 мск).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся в рамках диапазона 2325-2350 п. снизившись на 0,25%. На данный момент поддержки находятся на отметках 2320 п. и 2295 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2378 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116800 п., при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов, сопротивления все так же расположены на 119300 и 120300 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,21, укрепившись на 0,63% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 61,50, поддержки расположены на 61 и 60,55.

Сегодня Минфин на аукционах предложит ОФЗ на 30,1 млрд руб. Стоит отметить, что предыдущее размещение нельзя назвать успешным, так как из предложенных 30 миллиардов рублей ведомству удалось разместить только 21,4 миллиарда.