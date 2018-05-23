Российский фондовый рынок во вторник показал разнонаправленную динамику. Индекс Московской биржи снизился на 0,2%, до 2326,8 пунктов, РТС вырос на 0,8%, до 1202 пунктов.

Фондовый рынок США завершил торги в «красной зоне», несмотря на рекордную чистую прибыль банков в I кв. – $56 млрд. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с 2011 г. Позитивное влияние на результат оказало повышение выручки и снижение налогов. На момент закрытия торгов индекс Dow Jones упал на 0,7%, S&P 500 подешевел на 0,31%, NASDAQ Composite на 0,21%.

Во вторник стало известно, что Башнефть планирует вложить в развитие трех нефтехимических предприятий в Башкирии около 100 млрд руб. Напомним, такую сумму компания получила от АФК «Система» по мировому соглашению с Роснефтью в рамках спора о реорганизации Башнефти. На данной новости акции компании упали на 1,7%. Инвесторы опасаются, что Башнефть не выплатит спецдивиденды.

Нефтяные котировки вновь пытались закрепиться выше $80 за баррель на фоне опасения сокращения поставок на мировой рынок в результате возобновления санкций в отношении Ирана и Венесуэлы. Но на вечерней сессии цены на нефть начали снижаться после публикации данных Американского института нефти (API) об увеличении товарных запасов бензина в США. По итогу торгов нефть марки Brent осталась без изменения — $79,4 за баррель, WTI — снизилась на 0,5%, до $72,1 за баррель.

Российский рубль показал положительную динамику по отношению к евро и доллару на фоне предстоящего в эти дни налогового периода в России. По итогу вчерашних торгов валютная пара USD/RUB снизилась на 0,6%, до 61,2 руб., EUR/RUB — на 0,8%, до 72 руб.

Торги пройдут в «красной зоне» на фоне корректирующийся нефти и снижения мировых индексов.

В центре внимания публикация протоколов заседания ФРС, а также выход данных по запасам сырой нефти в США от EIA. Из корпоративных новостей отметим публикацию финансовых результатов за I кв. 2018 г. по МСФО таких компаний, как МТС и QIWI.

По МТС, мы ожидаем достаточно позитивную отчётность. Тем более с высокой волатильностью и неопределенностью на фондовом рынке в последнее время, в первую очередь чувствуют себя уверенно акции с высокой дивидендной доходностью, так как дивиденды будут выплачиваться постоянно, независимо от ситуации на финансовых рынках. Размер дивиденда на акцию составит 23,4 руб., по нашим расчётам текущая дивидендная доходность составляет 7,9% — выше банковских депозитов.