Опубликованная вчера информация о социально-экономическом положении России подтвердила планомерное восстановление российской экономики в апреле.

Со стороны спроса, рост розничных продаж зафиксировал лишь небольшое ускорение (до 2.4% г/г в апреле с 2.0% г/г в марте), несмотря на интенсивную индексацию заработных плат (+7.8% г/г в реальном выражении в апреле против +8.7% г/г в марте). Мы видим по крайней мере две причины для такого расхождения: 1/ население предпочитает сберегать дополнительный доход с целью восстановления долгосрочных сбережений, либо расходует средства на обслуживание кредитов; 2/ зарубежная интернет-торговля продолжает захватывать долю рынка перед введением ограничений с начала июля 2018 г.

Со стороны предложения, интересным оказалось ускорение роста инвестиций до 3.6% г/г в 1к’18 с 3.4% г/г в 4к’18. Судя по сопутствующим признакам — несезонному увеличению притока импортных инвестиционных товаров и товаров промежуточного потребления – инвестиционный спрос был поддержан крепким курсом рубля в 1к’18, а также ростом корпоративных прибылей (+7.1% г/г янв-фев’18). В подобном контексте весьма оправданным выглядит слабое влияние инвестиционного спроса на рост ВВП в 1к’18 (+1.3% г/г): импорт в номинальном выражении прибавил 18.5% г/г по данным платежного баланса ЦБ РФ.

В общем итоге, мы не видим поводов для значительного пересмотра прогнозов экономической активности Банком России 15 июня и не исключаем продолжения снижения ключевой ставки на предстоящем заседании (-25бп, до 7.00%).