Практически весь вчерашний день ставки однодневного валютного свопа торговались вблизи 7%-й отметки. Средневзвешенное значение по итогам сессии не изменилось, составив 6,9%, закрытие произошло на этом же уровне. Наклон кривой NDF уменьшился: ближний и среднесрочный сегменты опустились на 3–6 бп, дальний – на 12 бп. Ставки кросс-валютных свопов снизились на 8–10 бп по всей длине кривой, рынок процентных свопов закрылся ниже на 3–4 бп. Ставки по краткосрочным рублевым заимствованиям выросли (банки наращивают свободные резервы для предстоящей уплаты налогов); так, ставки однодневного репо под залог ОФЗ прибавили в среднем повысились на 20–25 бп, до 7,05%.

ЦБ РФ уменьшил лимит на регулярном депозитном аукционе до 3,1 трлн руб. (-120 млрд руб.). В преддверии крупных налоговых выплат интерес к аукциону со стороны банков оказался довольно скромным: общий объем заявок составил 2,78 трлн руб. В итоге все они были удовлетворены по средневзвешенной ставке 7,22%. Спрос на облигации Банка России с погашением 15 августа был минимальным. При предложении в 396 млрд руб. регулятор смог продать бумаг лишь на 29 млрд руб., средневзвешенная цена размещения составила 99,9467%. На второй аукцион (облигации с погашением 18 июля на сумму 503 млрд руб.) с минимальной ценой, установленной на уровне 100% от номинала, не было подано ни одной заявки. Приток ликвидности с депозитов должен помочь банкам увеличить остатки средств на корсчетах, которые в настоящий момент составляют 2.2 трлн руб.



