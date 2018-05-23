За 2018 г. российские публичные компании, как ожидается, выплатят дивидендов на общую сумму 1,83 трлн руб., что более чем на 20% превышает показатель 2017 г. Из них 1,60 трлн руб. будет выплачено в оставшийся до конца года период, а основной поток дивидендов придется на летние месяцы, когда начнется выплата финальных дивидендов за 2017 г. В течение лета компании могут выплатить в форме дивидендов порядка 1,17 трлн руб. Основной прирост дивидендов приходится на Сбербанк, Норильский никель и Роснефть.

По нашим оценкам, суммарная дивидендная доходность акций, включенных в индекс РТС, за ближайшие 12 месяцев составит 5,7%, в то время как форвардный консенсус-прогноз Bloomberg указывает на более высокий показатель в 6,4%. Спред дивидендной доходности российских компаний по сравнению с эмитентами из других развивающихся стран (350 бп) остается близким к рекордному уровню. Между тем среди госкомпаний несколько ведущих эмитентов по-прежнему освобождены от обязательства направлять на выплату дивидендов 50% чистой прибыли.

Рекордно высокая дивидендная доходность российских акций. По итогам апреля суммарная дивидендная доходность акций в составе индекса MSCI Russia достигла рекордно высокого уровня в 6,4%. Заметим, что в начале месяца в период активных продаж на российском фондовом рынке этот показатель на короткое время достигал 7,0%. Среди развивающихся стран Россия вышла на первое место по уровню дивидендной доходности, опередив Чехию и Пакистан. При этом спред дивидендной доходности российских акций по отношению к бумагам других развивающихся стран (350 бп) близок к рекордно высокому уровню за период с начала 2007 г. Также отметим, что дивидендная доходность российских акций по-прежнему существенно превышает доходность российских долларовых суверенных еврооблигаций (5,0%), в то время как спред по отношению к доходности 10-летних ОФЗ близок к рекордно низкому уровню (-100 бп).

Сбербанк наиболее значительно повысил дивиденды. Общий размер дивидендов российских компаний в сравнение с предыдущим годом повысился на 236 млрд руб., до 1,83 трлн руб. Основной прирост пришелся на Сбербанк, увеличивший дивиденды на 130 млрд руб., до 270 млрд руб. По размеру выплачиваемых дивидендов Сбербанк опередил Газпром. Мы также отметим увеличение дивидендов Норникель, X5 Retail Group и Евраз. Среди тех, чьи дивиденды сокращаются, выделим Газпром нефть и Татнефть. Алроса также сократила размер дивидендов, отступив назад с третьего места в общем рейтинге.

Лидеры по уровню доходности. Наиболее высокую дивидендную доходность на 12-месячном горизонте, измеряемую двузначными цифрами, обеспечивают Северсталь (13,6%), Globaltrans (11,9%), НЛМК (11,3%), Группа ГМС (10,5%) и Норникель (10,4%). Дивидендная доходность локальных акций МТС также составляет 11,8%. Среди компаний, ориентированных на внутренний рынок, выделим Энел Россия (9,8%) и Эталон (8,8%). Среди бумаг «экспортеров» отметим привилегированные акции Татнефти (8,0%) и акции Аэрофлота (7,7%), дивидендная доходность которых чуть ниже других, но также превышает доходность российских суверенных облигаций (7,36%). Полная информация о дивидендной доходности акций анализируемых нами компаний представлена в разделе Дивиденды на портале ВТБ Капитал.

Дивиденды госкомпаний. В этом году, несмотря на общее повышение коэффициентов дивидендных выплат, некоторые компании направили на дивиденды меньше 50% чистой прибыли. В числе таковых прежде всего выделим Сбербанк и Газпром. Размер дивидендов, рекомендованный советами директоров Роснефти и Транснефти, полностью соответствует рекомендации. На наш взгляд, назначение Антона Силуанова на должность первого вице-премьера правительства повышает вероятность того, что в ближайшие годы большее число компаний начнут распределять 50% чистой прибыли в форме дивидендов.