Опубликованные Росстатом первые экономические индикаторы за апрель подтверждают наше представление о том, что сокращение объема строительства в стоимостном выражении носило временный характер: после мартовского снижения на 9,7% г/г в прошлом месяце его динамика развернулась в сторону роста. Еще одним примечательным моментом в опубликованной статистике является заметное ускорение роста розничных продаж непродовольственных товаров. На наш взгляд, оно было вызвано ослаблением рубля в начале апреля, в связи с которым население поспешило вложить деньги в крупные покупки прежде, чем изменение курса отразится на розничных ценах. В части ситуации на рынке труда отчет подтвердил сохранение сформировавшихся трендов в динамике номинальных зарплат: их рост измеряется двузначными цифрами как следствие индексации зарплат в госсекторе и повышения МРОТ.

Недавнее ослабление рубля подстегнуло рост продаж непродовольственных товаров. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,4% г/г против +2,0% г/г в марте. Если темпы роста продаж в продовольственном сегменте существенно не изменились (2,0% г/г против 2,1% в предыдущем месяце), то рост продаж непродовольственных товаров заметно ускорился: 2,7% г/г против 1,8% соответственно. На наш взгляд, это было связано с наблюдавшимся в начале апреля ослаблением рубля. В связи с ослаблением рубля против доллара на 6% по сравнению с мартовским показателем население стало активнее покупать непродовольственные товары, вероятно, опасаясь повышения розничных цен.

Такая реакция потребителей достаточно типична. Наиболее наглядно она проявилась в декабре 2014 г., когда вслед за ослаблением рубля спрос на непродовольственную продукцию подскочил на 10,7% г/г.

Мартовское сокращение строительства оказалось разовым явлением. Последняя статистика промышленного производства указала на рост производства стройматериалов, что дало нам основание ожидать улучшения динамики и в сфере строительства. Нынешний отчет Росстата подтверждает, что объем строительства в стоимостном выражении в апреле вернулся в положительную зону, прибавив 1,4% г/г (после снижения на 9,7% г/г в марте).

По-прежнему высокие темпы роста реальных зарплат и располагаемых доходов. Как мы и ожидали, предварительная оценка роста зарплат за март была пересмотрена в большую сторону (с 6,5% до 8,7% г/г в реальном выражении), а рост в апреле предварительно оценивается в 7,8% г/г. Реальные располагаемые доходы населения неуклонно растут на протяжении последних трех месяцев, а в апреле их рост ускорился до 5,7% г/г против 4,5% г/г в марте. Однако основной причиной такого ускорения мы считаем разовые факторы и ожидаем, что в последующие месяцы рост реальных располагаемых доходов замедлится примерно до 3% г/г