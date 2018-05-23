Российский рубль в среду падает в парах с иностранными валютами. Сегодня ему почти не за что зацепиться – нефть в минусе, гринбек наступает по всем фронтам на мировом валютном рынке. Доллар США к настоящему времени стоит 61,62 руб. (+0,7%). Евро торгуется по 72,28 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 24 мая, составляют 61,59 руб. за американскую валюту (повышен на 33 копейки) и 72,18 руб. за евро (понижен на 5 копеек).

Сырьевой рынок сегодня находится в зоне коррекции. Баррель североморской нефти Brent стоит $78,89 и падает на 0,9%. За бочку легкой техасской нефти WTI предлагают $71,73 (-0,7%). Вчерашняя публикация API показала, что запасы черного золота за неделю к 18 мая сократились на 1,33 млн баррелей. Запасы бензина неожиданно выросли на 0,98 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,32 млн баррелей. Сегодня выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США, среднее рыночное ожидание предполагает сокращение запасов сырой нефти на 2 млн баррелей.

Внимание стоит уделить статистике по добыче сырья и экспорту: если в этих отчетах будет позитив и рост данных, то продажа в нефти может усилиться.

Сегодня среда, а значит Минфин проводит очередные аукционы по размещению ОФЗ. Как обычно, инвесторам предлагается два выпуска бумаг, в этот раз общий объем незначительно превышает 30 млрд руб. Результатов размещения пока нет, но, судя по поведению рубля утром, спрос на долг снова отстал от ожиданий. Напомню, что аукционы недельной давности завершились неоднозначно – заявки на один вдвое превысили лимит, а при размещении второго выпуска покупателей удалось найти чуть более чем на половину объема.

Доллар США завершит торги среды в границах 61,20-62,50 руб., евро — в пределах 72-73 руб.