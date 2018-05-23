Японская корпорация SoftBank group объявила о продаже пакета из 20% акций крупнейшей индийской интернет-площадки по продаже различных групп товаров Flipkart американской компании Wal-mart. Примерная стоимость сделки составляет $4 млрд. При этом двумя неделями ранее Wal-mart уже приобрела 77% Flipkart за $16 млрд. SoftBank не раскрывает причины выхода из индийской компании. Тем не менее известно, что данную долю Softbank приобрел в августе 2017 года за $2,5 млрд, то есть меньше чем за год получил 60% доходности.

Что касается американского ритейлера, он совершил данную покупку для наращивания доли онлайн-продаж на международных рынках, а Индия здесь наиболее перспективное направление. На текущий момент темп роста численности населения в Индии – самый высокий в мире, и уже в 2030 году она обгонит КНР с результатом 1,5 млрд. Благодаря этому, предполагаемые е онлайн-продажи в Индии в среднем будут расти на 46% c 2016-й по 2020 год, достигнув по итогам этого перриода $100 млрд.

На текущий момент доля Flipkart на рынке онлайн-продаж Индии равняется 32%, поэтому можно предположить, что благодаря данной сделке выручка Wal-mart увеличится на $78 млрд к концу 2020 года. Таким образом, покупка Flipkart поможет Wal-mart конкурировать с мировыми лидерами интернет-торговли Amazon и Alibaba.

Мы считаем, что данная сделка окажет позитивное влияние на акции Wa-lmart в среднесрочной перспективе, и подтверждаем целевую цену на уровне $104 за акцию.