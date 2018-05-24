По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом на фоне публикации протокола ФРС.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,32%, закрывшись на отметке 2733,29 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,21%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,64%. Доходность 10-летних казначейских облигаций ненадолго опускалась ниже 3%, но по завершению торгов составила 3,0045%.

Итоги последнего заседания американского регулятора показали, что экономика США продолжает расти, однако неопределенность во внешнеторговой политике создает угрозу бизнес-климату в стране. В результате члены комитета по открытым рынкам приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики, базовый сценарий которой предполагает три повышения процентной ставки в текущем году, включая мартовское.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,29%, закрывшись на отметке $79,67, несмотря на медвежьи данные от Минэнерго США, которые показали рост недельных коммерческих запасов нефти в стране на 5,8 миллионов баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $79 и $78,10, сопротивления по-прежнему расположены на $80,50 и $81,10.

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум, на котором запланированы встречи Халида аль-Фалиха с Александром Новаком. В связи с чем риторика министров энергетики двух ведущих нефтедобывающих стран мира и усугубляющиеся проблемы в Венесуэле будут продолжать оказывать поддержку котировкам "черного золота".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2295,57 п., снизившись на 1,35%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2290 п., проход которой усилит продажи. Локальные сопротивления находятся на отметках 2313 и 2325 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116800 п., при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов, сопротивления расположены на 118500 и 119300 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,33, снизившись на 0,19% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 61,50, поддержки расположены на 61 и 60,55.