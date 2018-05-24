Индексный провайдер MSCI объявит результаты ребалансировки индекса Russia 10/40 после закрытия торгов в пятницу. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 31 мая вместе с изменениями по результатам полугодового пересмотра, проводимого в мае.

Самое значительное изменение, в том числе и в основном индексе MSCI Russia, произойдет из-за включения FIVE RX с весом 4,55%. Что касается бумаг других эмитентов, мы ожидаем, что веса VTBR RX (-130 бп до 2,18%), MOEX (-117 до 3,24%), PHOR LI (-80 бп до 1,95%), NLMK RX (-63 бп до 3,96%), MAGN (-61 бп до 2,11%) и HYDR RX (-50 бп до 1,62%) будут понижены, а вес PLZL RX (+69 бп до 3,43%) – повышен.

Мы не обладаем информацией относительно пассивных инвестиций в соответствии с этим индексом. Однако этот индекс используется в качестве бенчмарка активно управляемыми европейскими фондами, инвестирующими в Россию. Теоретически их позиции по акциям, веса которых понижены в индексе, могут оказаться выше индексных, а по акциям, чей вес был повышен – наоборот. По нашим оценкам, общий объем активов под управлением таких фондов составляет 5 млрд долл. США.



