Публикация протоколов FOMC не воодушевила долларовых быков, и к середине дня в четверг индекс доллара терял порядка 0,3%. При этом на внутреннем рынке рубль в утренние часы встречал сопротивление продавцов и к 12:00 оставался в минусе к американской валюте, торгуясь в районе 61,41 руб.

Не наблюдалось единой положительной динамики и среди других валют развивающихся рынков, несмотря на ярко выраженное снижение индекса доллара. Так, часть валют демонстрировала либо совсем незначительное укрепление, либо, как и рубль, оставалась в красной зоне. Подобная ситуация являлась результатом того, что решение администрация Д.Трампа о введении пошлин (25%) на импорт автомобилей оказывало общее давление на рынки EM. Данная новость усилила общее неприятие к риску, в особенности, после того, как в начале недели наблюдался прогресс в торговых отношениях США и Китая.

Цены на нефть также не поддерживали рубль в первые часы после открытия, корректируясь в сторону 79 долл. за баррель марки Brent. Однако к середине дня котировки встретили поддержку в районе 79,15-79,20 долл. и пытались развернуться в сторону 79,5.

На внутреннем рынке в день проведения основных налоговых платежей в банковскую систему вернется чуть более 500 млрд руб. с двухдневных депозитов ЦБ, и еще примерно столько же банкам потребуется для проведения всех платежей в пятницу-понедельник. На утро операционного дня в четверг совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ находились вблизи максимальных отметок (2,3 трлн руб.), несмотря на внушительный объем средств, абсорбированных на депозитах у регулятора. Фактически банки уже располагают необходимым объемом рублевой ликвидности для завершения налогового периода, поэтому рубль может не получить ожидаемой поддержки от финальных налоговых платежей.