В свете продолжающейся чистки банковского сектора осторожный взгляд инвесторов на бумаги частных банков вполне оправдан. Тем не менее, результаты Банка “Санкт-Петербург” убеждают нас в том, что инвесторы несправедливо игнорируют эту бумагу. Мы приветствуем взвешенный подход банка к кредитованию (прогнозируем рост кредитного портфеля банка на уровне рынка), что позволит снизить стоимость риска. Мы считаем, что это, в сочетании со стабилизацией ЧПМ, должно привести к росту рентабельности. Недавнее отставание акций, низкие оценки стоимости и весьма сдержанные ожидания рынка, а также потенциальный обратный выкуп акций предоставляют инвесторам привлекательную возможность для покупки этих бумаг. Мы возобновляем аналитическое освещение банка “Санкт-Петербург” с РЦ на 12 месяцев 97 руб./акцию и рекомендации ВЫШЕ РЫНКА.

Безупречная репутация как гарант надежности и рентабельности. С момента IPO банка в 2007 г. российская банковская система прошла через два финансовых шока и быструю консолидацию (количество действующих банков сократилось более чем вдвое). Это может объяснять опасения инвесторов по поводу российских частных банков, особенно не включенных в перечень системно значимых. В то же время в трудные времена для российского банковского сектора банк смог оставаться прибыльным и более чем удвоил свою балансовую стоимость в расчете на акцию. Таким образом, мы считаем, что инвесторы несправедливо проигнорировали бумаги банка.

Снижение стоимости риска и улучшение ЧПМ поддержат ROE. Мы считаем, что ориентир менеджмента по стоимости риска на уровне ниже 2% к 2020П вполне достижим, учитывая консервативный подход банка к росту кредитного портфеля и тот факт, что основная часть стоимости риска приходится на проблемные кредиты, выданные до 2013 г. В то же время мы ожидаем, что смещение структуры фондирования в сторону более дешевых источников будет способствовать росту ЧПМ до 3,8-3,9% в 2018-2020П с 3,6% в 2017 г.

Что учтено рынком на текущих уровнях котировок? Мы пока не отражаем в нашей модели ROE 2020П на уровне 15% (целевой для менеджмента банка), ожидая, что этот показатель составит 13,3% в 2020П и 11,9% в более долгосрочной перспективе. Тем не менее, наш прогноз прибыли банка на 2018-2020 гг. на 3-15% превышает консенсус-прогноз. Наш анализ чувствительности указывает на то, что текущая цена акций предусматривает ROE на уровне примерно 8%, что, как нам представляется, не реалистично. С учетом сдержанных ожиданий рынка, мы считаем, что выполнение банком поставленных финансовых целей должно привести к переоценке акций в сторону повышения.

В ближайшее время ожидается обратный выкуп акций. В ходе недавнего Дня Инвестора (19 апреля) компания объявила о своих планах провести обратный выкуп акций. Ранее компания уже проводила buyback в начале 2016 г. Тогда объем программы составил 580 млрд руб. (примерно 2,7% капитала банка). Мы считаем, что в этот раз сумма может быть примерно такой же. Тем не менее, учитывая текущую цену акций, мы считаем, что Банк “Санкт-Петербург” имеет возможность приобрести до 7% акций без ущерба для капитала первого уровня.

Оценка стоимости. У Банка “Санкт-Петербург” сейчас низкие оценки стоимости – коэффициент 2018-19П P/BV равен 0,3-0,4x, а коэффициент 2018-19П P/E – 2,8-3,1x, что предусматривает значительный дисконт к другим российским банкам. Банк торгуется более чем в два раза ниже, чем банки с развивающихся рынков с аналогичными уровнями ROE.

Более того, Банк “Санкт-Петербург” торгуется примерно на 43% ниже своего исторического среднего показателя P/BV. Тогда как дисконт отчасти оправдан ликвидностью акций, потенциальный обратный выкуп акций (в краткосрочной перспективе) и улучшение ROE (на долгосрочном горизонте) должны привести к переоценке акций в сторону повышения.

Наша РЦ на 12 месяцев рассчитанная на основе модели ДДП составляет 97 руб. и предлагает потенциал роста 79%. Таким образом, мы присваиваем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям банка.

Риски. К ключевым рискам инвестиционной привлекательности банка относятся следующие: 1) ухудшение макроэкономической и геополитической ситуации в России, 2) более сильное в сравнении с ожиданиями понижение ключевой ставки, в результате которого ЧПМ будет испытывать дальнейшее давление; 3) крайне высокий рост кредитного портфеля, что приведет к ухудшению качества кредитов и повышению стоимости риска; 4) ограничительные меры со стороны ЦБ; 5) риски ликвидности и возможного навеса акций на рынке.