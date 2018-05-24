Президент США Дональд Трамп угрожает повысить тарифы на импорт автомобилей до 25%. В прошлом году объем зарубежных поставок этой продукции в США составил $192 млрд. На сегодня импортная ставка для большинства автомобилей составляет 2,5%, и ее десятикратное увеличение может серьезно повлиять на автомобильный рынок. Главными импортерами в Штаты являются Мексика, Канада и Япония, на которые приходится примерно поровну от двух третей всех продаж в США. Следом идут Германия и Южная Корея с долями около 10%. Мы считаем, что больше других пострадают от возможных ограничений Mazda и Tata Motors с брендами Land Rover, Jaguar и Mitsubishi. Все автомобили, которые продают эти компании в США, зарубежного производства.

Также негативно ввозные пошлины повлияют на немецкий концерн Volkswagen, имеющий мощности в Мексике и поставляющий автомобили премиальных брендов Porshe и Audi из Европы. Мексиканский рынок концерн предпочел благодаря дешевой рабочей силе в этой стране: средняя зарплата здесь в пять раз меньше, чем в США.

Среди тех компаний, которые выиграют в случае введения ввозных пошлин, мы бы отметили Ford, General Motors, Tesla и Honda. Эти компании производят большую часть своих автомобилей в США. Мы ожидаем, что в случае введения импортных тарифов сокращение зарубежных поставок этой продукции может достигнуть $20 млрд в год, и сконцентрировавшиеся на внутреннем рынке производители в сумме смогут увеличить выручку до $10 млрд.

Свободная торговля подразумевает снижение торговых барьеров для достижения максимального благосостояния потребителей. Мы считаем, что, если Штаты введут пошлины, от этого пострадают американские покупатели автомобилей, так как общий рынок машин сократится, а средние цены на них вырастут из-за ослабления конкуренции с более дешевым импортом. Последствия этого шага Белого дома могут быть долгосрочными, так уже бывало после «куриных войн» 1963 года, когда были введены пошлины в размере 25% на грузовики, пикапы, минивэны, которые действуют до сих пор. В итоге эти тарифы повлияли на привычки потребителей: американцы традиционно предпочитают автомобили этого типа.