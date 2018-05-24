Компания Uber получила прибыль в размере $2,46 млрд после убытка объемом $847 млн, зафиксированного годом ранее. Положительный результат обеспечен продажей части бизнеса в России и Юго-Восточной Азии. Но даже без учета этого фактора убыток компании сократился до $550 млн, что говорит о повышении эффективности бизнеса. В частности, новый менеджмент сократил субсидирование поездок, а их количество увеличилось на 50%.

Хорошая динамика показателей одного из самых дорогих стартапов положительно повлияет на перспективы выхода компании на IPO. Согласно данным по последним сделкам, оценка компании с декабря выросла на 29%, до $62 млрд. Наиболее перспективным рынком для Uber мы считаем автономные автомобили, однако после инцидента со смертельным ДТП в Аризоне монетизация этого подразделения откладывается. В этом сегменте компания может конкурировать с проектом Waymo от Alphabet, также разработки в этом направлении ведет компания Nvidia. Недавно появлялись новости о партнерстве Apple и Volkswagen в области самоуправляемых авто. У Uber есть соглашение с Volvo о поставке самоуправляемых автомобилей с 2019 года. Самоуправляемые авто – серьезная ставка компании Uber. В этот сегмент она инвестировала значительные средства, поэтому мы не ждем выхода компании на IPO, пока не удастся убедить общественность в безопасности новых технологии. Дебют компании на открытом рынке может состояться в 2019 году.