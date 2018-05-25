Всю сессию четверга американские индексы провели в области отрицательных значений на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном введении пошлин на импорт автомобилей и об отмене саммита в Сингапуре, посвященного ядерной проблеме Северной Кореи. В течение дня падение S&P500 доходило до 1%, однако по итогам дня составило лишь 0,2%. Энергетический сектор ожидаемо стал лидером снижения на фоне падения цен на нефть более чем на 1,5% после заявлений России о возможном обсуждении повышения добычи на встрече с ОПЕК в июне. Защитные сектора завершили день в плюсе. Также подросли акции американских автопроизводителей.

Доллар немного снизился по отношению к основным валютам. В паре с евро доллар поднялся с 1,1696 до 1,1719.

Netflix обошла Disney по рыночной стоимости и стала самой дорогой медиакомпанией в мире. Акции Netflix (NASDAQ: NFLX) выросли на 1,8% на торгах в четверг, достигнув рыночной стоимости в $152,6 млрд. Акции Disney (NYSE: DIS) упали на 1%, и теперь компания имеет рыночную стоимость в $151,8 млрд. Netflix — это самая успешная акция из состава S&P 500 в этом году. Ее курс вырос более чем на 80%, в то время как акции Disney упали примерно на 5%. По нашим оценкам, акции Netflix перекуплены, так как по P/E они оцениваются 279.

Сдержанный ответ Северной Кореи на отказ президента Дональда Трампа от запланированной встречи инвесторы расценивают как желание продолжать переговорный процесс. Письмо лидера США главе КНДР также оставляет возможность для будущей встречи, поэтому рынок надеется на снижение геополитической неопределенности. Сегодня в США предпраздничный день, поэтому мы не ждем значительной торговой активности и предполагаем, что S&P500 вырастет на 0,1%, до 2730 пунктов.

Впереди у S&P500 важный уровень сопротивления 2740 пунктов, преодоление которого может открыть дорогу к 2800 пунктам. В случае преодоления этого уровня в предстоящие месяцы возможно обновление максимума и достижение отметки 2900.