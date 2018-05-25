В период с 19 марта по 24 мая рынки зерновых вновь показали неплохие темпы роста цен под влиянием неблагоприятных погодных условий в ряде выращивающих регионов и ожидаемого снижения мировых запасов зерновых. Оптимизм рынкам придавали сообщения из России и Украины об ожидающемся снижении урожая зерновых. Кроме того, прошли сообщения, что Китай может увеличить импорт американского этанола, что позволит снизить запасы кукурузы на внутреннем американском рынке. Внедрённая недавно в Китае программа по распространению общенационального использования этанола в бензине формирует дополнительный спрос на кукурузу.

По предварительным ожиданиям Национальной метеорологической службы США в конце текущего года – начале следующего существует вероятность возникновения явления EL NINO в Северном полушарии, что обусловит более тёплые и влажные погодные условия зимой 2018-19 годов. В мае МСХ США опубликовал первые оценки сезона 2018-19. По майским данным отчётливо прослеживается увеличивающийся дефицит на рынках зерновых. Особенно ярко выражено падение запасов кукурузы второй сезон подряд, начиная с сезона 2017-18. Наблюдается падение запасов у двух крупнейших держателей мировых запасов кукурузы – США и Китая.

В целом, по майской оценке МСХ США, производство зерновых в мире в сезоне 2018-19 составит 2578,35 млн т, что на 0,6% выше, чем в сезоне 2017-18. Мировое потребление вырастет на 1,6% до 2620,85 млн т. Переходящие запасы зерновых в конце сезона 2018-19 снизятся на 6,7% до 594,46 млн т. Засушливые погодные условия в США сократили потенциал урожая пшеницы, а также потенциал урожая кукурузы в Бразилии и Аргентине в сезоне 2017-18. Снижение потенциала урожая кукурузы в сезоне 2017-18 в Бразилии и Аргентине привело к росту экспортных поставок из США.

По данным МСХ США, экспорт пшеницы из страны с начала сезона 2017-18 по 10 мая 2018 г. составил 23,02 млн т против 28,197 млн тонн в сезоне 2016-17. Также с начала сезона 2017-18 из США было экспортировано 52,617 млн т кукурузы против 52,799 млн т на аналогичную дату прошлого сезона. По данным МСХ США, по состоянию на 20 мая 2018 г. 36% посевов озимой пшеницы находилось в отличном и хорошем состоянии (против 52% на аналогичную дату прошлого года), в плохом состоянии находилось 35% посевов (против 15% в прошлом году). На 20 мая было посеяно 81% плановых площадей кукурузы, всходы яровой пшеницы наблюдались на 37% засеянных площадей против 52% в прошлом году.

По оценке Agroconsult, снижение зимнего урожая кукурузы сезона 2017-18 в Бразилии может составить 12% в связи с засушливой погодой и небольшим сокращением посевных площадей. Зимний урожай кукурузы оценивается агентствами на уровне 57,2-60,2 млн т. Общий урожай кукурузы в сезоне 2017-18 оценивается на уровне 83,9-87,6 млн т, что на 10-14% ниже, чем в сезоне 2016-17.

По данным GAC, импорт пшеницы в Китай в марте снизился на 42,3% в годовом выражении и составил 289,5 тыс. т, основные поставки производились из Австралии, США, Канады, Казахстана. Также отмечались поставки пшеницы из России. По данным GAC, импорт кукурузы в Китай в марте вырос в 2,5 раза в годовом выражении и составил 62,83 тыс. тонн. Основные поставки производились из Украины, США, России. По оценке МСХ Китая, производство кукурузы в сезоне 2018-19 составит 210 млн т, что на 2,9% ниже, чем в сезоне 2017-18. Снижение кукурузы отмечается в связи с переходом фермеров на посев соевых бобов. По данным GASP, покупки пшеницы у местных египетских фермеров в 2018 г. составят более 4 млн т против 3,6 млн т. Импорт пшеницы в Египет в 2018 г. оценивается на уровне 7 млн т. По предварительным оценкам МСХ США, урожай пшеницы в Индии в сезоне 2018-19 ожидается на уровне 94 млн т против 98,5 млн т, собранных в сезоне 2017-18. Импорт пшеницы оценивается на уровне 1,5 млн т, а импорт кукурузы может составить 0,5 млн т.

С начала сезона 2017-18 по 17 мая 2018 г. из ЕС было экспортировано 17,75 млн т пшеницы (22,25 млн т в прошлом году), а также 5 млн т ячменя (4,9 млн т в прошлом году). Импорт кукурузы в ЕС с начала сезона 2017-18 составил 15,0 млн т (10,4 млн т в прошлом году). По майской оценке Strategie Grains, производство зерновых в ЕС-28 в сезоне 2017-18 составит 298,6 млн т, а в сезоне 2018-19 – 303,8 млн т, увеличившись на 2% за счет ожидаемого роста урожайности до 5,5 т с гектара и небольшого расширения посевных площадей.

По данным «УкрАгроконсалт», на 17 мая 2018 г. было посеяно 93% плановых посевов весенних зерновых или 6,9 млн гектар. Общая площадь весеннего сева ожидается на уровне 7,4 млн гектар (7,3 млн. гектар в прошлом году), из них 4,6 млн гектар кукурузы. Урожай зерновых на Украине в сезоне 2018-19 оценивается на уровне 61,0 млн тонн, из которых 26,3 млн тонн может составить урожай пшеницы, 7,4 млн тонн – урожай ячменя, 26,6 млн т – урожай кукурузы.

По состоянию на 14 мая 2018 г. экспорт зерновых из Украины с начала сезона 2017-18 составил 35,4 млн т (-8,5% к аналогичной дате прошлого года). При этом экспорт пшеницы составил 15,7 млн т, кукурузы – 15,3 млн т, ячменя – 4,2 млн т. Общий экспорт зерновых в сезоне 2017-18 оценивается в 41 млн т против 43,9 млн т в сезоне 2016-17. Экспорт зерновых из Казахстана с начала сезона 2017-18 по 31 марта 2018 г. составил 8,173 млн т, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого сезона. Урожай зерновых в 2017 г. составил 21,952 млн т.