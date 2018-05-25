Основной новостью вчера стало решение Д. Трампа отменить встречу, намеченную на 12 июня, с лидером Северной Кореи. По данным СМИ, причиной этого решение является несогласие корейской стороны с предложенным США (до встречи лидеров) предварительным планом по ядерному разоружению полуострова, который аналогичен сценарию ядерного разоружения Ливии (вслед за ним произошел государственный переворот и убийство М. Каддафи). Также Д. Трамп вновь вернулся к жесткой риторике, заявив, что американские военные "готовы в случае необходимости" к военным действиям на Корейском полуострове.

В СМИ появились предположения о новом раунде санкций в отношении Северной Кореи. Тем не менее, корейская сторона выразила надежду на встречу и проведение конструктивного диалога с США с целью урегулирования конфликта мирным путем. Ухудшение геополитического фона и публикация разочаровывающей экономической статистики по жилищному рынку США (в марте рост цен на дома, согласно индексу FHFA, замедлился до +0,1% м./м., консенсус предполагал сохранение темпов рост на уровне +0,6% м./м.) вызвала небольшую коррекцию американских акций (индекс S&P просел на 0,2%). При этом лидерами падения стали акции энергетических компаний (-1,7%), оно сопровождалось снижением котировок нефти (на 1 долл. до 78 долл./барр. Brent), чему способствовала информация о возможном с 3 кв. 2018 г. повышении добычи нефти странами ОПЕК+.



