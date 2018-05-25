Неделя для российского рынка сложилась позитивно, рубль укрепился (+1%), а ставки ОФЗ снизились. Одним из ключевых драйверов роста спроса на российские активы стал Международный экономический форум в Петербурге 24–26 мая.

В рамках данного мероприятия заключены стратегические контракты во многих отраслях: например, французская Total получит 10% в проекте «Арктик СПГ – 2» НОВАТЭКа, а Казахстан закупит новую партию истребителей у России. Мероприятие действительно знаковое для российской экономики: форум может дать новый импульс роста российской экономики в долгосрочной перспективе, так как суммы сделок на форуме отражают желание иностранных инвесторов вкладывать в российскую экономику. На неделе публиковались минутки ФРС, в которых регулятор фактически дал понять рынку о своем намерении повысить ставку уже совсем скоро, и, вероятнее всего, это случится на июньском заседании. Европейский регулятор также на неделе публиковал протоколы заседания. Мировые финансовые условия остаются благоприятными для еврозоны, инфляция постепенно растет. Сальдо торгового баланса еврозоны достаточно высокое, что в долгосрочной перспективе должно поддержать курс евро. Еще одним событием для рынков стала отмена запланированной встречи между президентом США и лидером КНДР. Неопределенность вокруг отношений двух лидеров может привести к росту спроса на защитные активы.

На следующей неделе рекомендуем обратить внимание на выход статистики по безработице США. Сейчас уровень безработицы на 18-летних минимумах, как и другие индикаторы, характеризующие предложение на рынке труда (число обращений за пособиями и т.д.). На неделе будет опубликована отчетность Лукойла за I квартал 2018 года. По нашему мнению, результаты за первый квартал превзойдут ожидания аналитиков. Ключевым драйвером роста бизнеса служат высокие цены на нефть с начала 2018 года.