Нефть дешевела, но внешний фон оставался слабо позитивным. Кроме того, экономический форум в Санкт-Петербурге также принёс несколько важных новостей. В частности, Total SA приобрёл долю в 10% в проекте «Арктик СПГ», что позитивно сказалось на бумагах «НОВАТЭКа» (+4,58%). «Газпром» (+0,1%) и Shell продолжают совместную работу по проекту «Балтийский СПГ». «ВТБ» (-0,31%) нарастил свою долю в En+ до 9,62%. Бумаги получены в рамках margin call от сингапурской Anan. Также стоит отметить, что в рамках форума активно обсуждаются вопросы инфраструктурных проектов, что позитивно сказывается на акциях металлургов: «Северсталь» (+1,38%), «ММК» (+1,72%). Сбербанк (-0,31%) и «Росатом» займутся освоением Арктики, включая строительство ледокольного флота. В лидерах роста и падения также оказались ГМК «Норникель» (+1,98%), «АЛРОСА» (+1,92%), привилегированные акции «Мечела» (+1,39%), «Татнефть» (+1,2%), а также «ТГК-1» (-2,96%), «НМТП» (-2,04%), «Соллерс» (-1,46%), «Акрон» (-1,17%), «Башнефть» (-1,14%).

Рубль не смог сопротивляться дешевеющей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4785 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,30%, недельная осталась на уровне 7,31%, а месячная составила 7,35%. Основным поводом для слабости рубля стала коррекция в котировках нефти, которая опускалась ниже $77 за баррель Brent. В сырьевых валютах также наблюдалась негативная динамика до 0,4% ослабления в канадском долларе против американского визави. Однако рубль пока получает защиту в виде налогового периода, что не позволяет ему слабеть более высокими темпами.

Нефть реагировала на очередные заявления из РФ. Министр энергетики А. Новак вновь заявил, что в июне участники соглашения OPEC+ могут обсудить послабления в качестве реакции на снижение добычи в Венесуэле и угрозы падения поставок из Ирана в связи с американскими санкциями. Однако глава «Роснефти» И. Сечин предупредил, что санкционные шаги могут привести к возникновению супер цикла на рынке нефти, который способен поднять котировки до исторических максимумов. Со своей стороны напомним, что в понедельник в США отмечается День памяти, с которого начинается календарный высокий сезон спроса на нефтепродукты. Поэтому небольшое послабление в рамках OPEC+ может быть легко переварено рынком.