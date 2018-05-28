В пятницу оборот торгов на рынке ОФЗ снизился до 13,3 млрд руб., что почти вдвое ниже среднего показателя за месяц. Из-за коррекции на валютном рынке некоторые иностранные институциональные инвесторы начали закрывать позиции (преимущественно по длинным бумагам). Локальные инвесторы также в основном продавали, фиксируя прибыль после снижения доходностей длинных бумаг на 10–12 бп с начала недели. В итоге в пятницу длинные ОФЗ показали отстающую динамику, прибавив по итогам дня в доходности 4–6 бп. Доходности среднесрочных бумаг выросли в среднем на 2–4 бп, а в коротких выпусках единого направления не было, и изменение их доходностей составило ±2–3 бп. Наклон кривой увеличился: спред на отрезке 2–10 лет расширился до 65 бп (+5 бп), а на отрезке 5–10 лет – до 40 бп (+3 бп). Флоутеры и индексируемые на инфляцию ОФЗ завершили день практически без изменений. В сегменте локального долга развивающихся стран стоит отметить бумаги Бразилии, которые оказались под сильным давлением, и в результате 10-летний выпуск прибавил за день в доходности 23 бп.
ОФЗ: фиксация прибыли на фоне низкого объема торгов
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