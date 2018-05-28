Пара EURUSD консолидируется в районе отметок 1.17, сохраняя потенциал для дальнейшего движения вниз. Текущая неделя будет богатой на статистику, способную привести к дальнейшему укреплению доллара. В среду будут выходить данные по инфляции в Германии и во Франции, являющиеся хорошим опережающим индикатором для инфляции в Еврозоне в целом, которая будет публиковаться в четверг. Из американской статистики внимание рынков также привлекут данные по рынку труда и индексу деловой активности ISM в пятницу, а также индекс расходов на личное потребление, публикуемый в четверг и являющийся предпочтительным показателем инфляции от ФРС. С учетом динамики предыдущих месяцев американская статистика может предоставить дополнительные аргументы в пользу более быстрого роста ставок в США. В то же время европейская инфляция рискует остаться весьма слабой, даже если майские данные окажутся лучше апрельских. В любом случае у Европейского центрального банка все меньше оснований для быстрого сворачивания мер монетарного стимулирования. На этом фоне пара EURUSD продолжит движение к отметкам 1.15, обозначенным в нашем новом прогнозе, как ориентир на горизонте 3 месяцев.

Давление на рубль в ближайшие дни может возрасти. Высокий уровень нефтяных цен, который продолжительное время выступал “буфером” для российской валюты и сглаживал давление, наблюдаемое на валюты развивающихся рынков, теряет свою значимость.

Кроме того, сегодня рубль лишается еще одного фактора локальной поддержки – налоговый период завершается уплатой налога на прибыль.

Таким образом, наблюдаемое укрепление доллара на глобальных площадках и, как следствие, пониженный интерес к валютам emerging markets будут формировать вызовы для рубля, который на текущей неделе может продемонстрировать снижение в паре с долларом до уровня 63.