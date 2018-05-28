Российский рубль в понедельник днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 62,37 руб. (+0,1%). Евро стоит 72,64 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 29 мая, составляют 62,27 руб. за американскую валюту и 72,83 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 61 и 72 копейки соответственно.

Рубль игнорирует сегодня провал в нефти. Сырьевой рынок снижается и подтверждает намерение пробиться через поддержку на уровне $75 за баррель Brent, как это было сегодня утром, и закрепиться ниже. Бочка североморской смеси стоит сейчас $75,36 и снижается на 1,5%. За баррель техасской нефти WTI на площадке дают $66,66 (-1,8%).

В канве фундаментального фона изменился основной тренд: если еще неделю-две назад основной тут была тема Венесуэлы, то сейчас на авансцене опасения действительного согласования и последующего роста добычи – в среднем на 1 млн баррелей в сутки – для России и Саудовской Аравии. Тема давно витает в воздухе и вкупе с наблюдением относительно роста добычи черного золота в США может создать мощный фактор давления на сырьевые котировки. Помимо фундаментального катализатора, в нефти исполняется техническая разворотная картина «двойная вершина», которая стала актуальна после второй подряд неэффективной атаки покупателей на уровень $80.

Рубль пока не реагирует на разговоры о вероятности повышения НДС до 20%, что позволит правительству собрать дополнительно 2 трлн руб. в следующие шесть лет и запустить в реализацию майские указы президента Владимира Путина. И ранее уже обсуждалось, что без затягивания поясов на уровне налогов тут не обойтись, чудес не бывает – так и оказалось. За амбиции власти и экономическую ловушку заплатит каждый из россиян, причем не факт, что уровень жизни когда-нибудь впоследствии улучшится. Реакции на валютном рынке по этому поводу будут, но позже.

Доллар США закроет торги понедельника в диапазоне 62,25-63,00 руб., евро – в пределах 72,50-73,50 руб.