Сегодня рынки золота и серебра находятся под давлением укрепляющегося курса доллара США, а также некоторой разрядки на Корейском полуострове. После того как Дональд Трамп восстановил надежды на саммит США и Северной Кореи, политическая напряженность ослабла, что немедленно привело к распродаже золота и серебра. Рынки платиноидов подрастают под влиянием арбитражной торговли.

В Европе зреет очередной политический кризис, что укрепляет европейский спрос на золото. Усилия по формированию коалиционного правительства в Италии рухнули после провала попытки его сформировать, что может вызвать очередной конституционный кризис и открывает перспективы новых выборов. Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов не изменились, за исключением упавших запасов в палладиевых ETF-фондах.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE упали, объемы торгов снизились. Курс юаня к доллару США слабеет. Спрос на золото в Китае сезонно слаб, что понизило премии на поставку золота до $6-7/унция на прошлой неделе. Спрос на золото в крупнейших азиатских торговых центрах остаётся слабым. Премии на поставку золота на прошлой неделе в Гонконге составили $0,6-1,3/унция, в Сингапуре — $0,6-1/унция, в Токио золото торговалось в паритете с Лондоном.

В Индии дилеры резко увеличили скидки на продажу золота до $6/унция против $4/унция на позапрошлой неделе. Ослабление индийской рупии крайне негативно влияет на покупки золота, тем более в период низкого сезона. Цены на золото не смогли закрепиться выше сильного уровня сопротивления $1305, после чего показывают снижение к уровню $1297. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1290-1280, уровни сопротивления – $1305-1320.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота подрастали к уровню $16,71, после чего снижаются к уровню $16,465. Отношение золота к серебру составляет 78,85 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,99 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,40-16,15, уровни сопротивления – $16,71-17,07.

Цены на платину в корреляции с динамикой рынка золота вырастали к уровню $914, после чего понизились к уровню $901, от которого вновь восстанавливаются. Спред между золотом и платиной составляет $405/унция. Спред между платиной и палладием расширился до $83/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $900-878, уровни сопротивления – $915-935.

Цены на палладий снижались к уровню $963, после чего восстановились до уровня $973 в корреляции с динамикой фондового рынка США. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $958-936, уровни сопротивления – $977-998.