Джефф Безос, глава компании Amazon, заявил, что единственный шанс для выживания человеческой цивилизации – это заселение Луны. Это стало лейтмотивом работы новой компании Безоса, которую он создал в 2011 году – Blue Origin. Blue Orirgin фокусируется на космическом туризме, который компания обещала запустить в 2019 году. Компания уже реализовала 15 тестовых запусков, из которых всего 2 закончились неудачей в 2011 и 2015 годах. С вероятностью 90% мы сможем увидеть первый туристический полет в 2019 году. Главным конкурентом Blue Origin остается SpaceX, однако компания Илона Маска специализируется на государственных и крупных коммерческих заказах, в то время как Blue Origin начинает свой путь с покорения потребительского сегмента.

Есть еще два важных отличия от SpaceX: во-первых, стоимость запуска ниже, поскольку аппарат нужно вывести на более низкую высоту. Вес этого аппарата вместе с туристами будет в 5-10 раз легче спутника; во-вторых, новая ракета Blue Origin сможет поднимать больше, чем Falcon Heavy. Второй пункт не доставит Маску проблем, поскольку первопроходец будет пользоваться у клиентов большим спросом, но и тут будет играть ключевую роль стоимость вывода груза на орбиту. Первый пункт дает возможность компании сыграть на маржинальности, но она будет сильно зависеть от количества возможных запусков одной ракеты.

По моим расчетам, стоимость одного космического тура может составить $400 тыс. при потенциальном использовании первой ступени порядка 20 раз, и только при таком сценарии маржинальность полета составит 6%. Использование первой ступени в таком объеме — это оптимистичный сценарий, однако сложность полета достаточно низкая, что увеличивает шансы на успех. Также, увеличивая количество запусков своей ракеты, Blue Origin создает эффект «economy of scale» (рост производства при снижении расходов), что позволяет улучшить маржинальность. Если компания смогла бы увеличить запас полетов первой ступени до 30, то маржинальность выросла бы до 28%, на весь срок службы ракеты. Таким образом, Blue Origin имеет все шансы «застолбить» за собой весь потребительский сегмент космических полетов, опередив своих конкурентов и выполнив цель по заселению Луны.