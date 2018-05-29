В понедельник, 28 мая, торги на Московской бирже по рублевым парам проходили в спокойном режиме и завершились разнонаправленно. Рубль незначительно ослабился к доллару США и укрепился к евро. Активность участников рынка была низкой из-за выходного дня в США и Великобритании.

К единой валюте рост курса рубля составил 0,23%, то есть курс евро дошел до 72,40 руб., причем на открытии цена повышалась до 74,02 руб. Негативная динамика евро связана с его падением к доллару США на Форекс из-за новостей из Италии и Испании.

Дополнительное давление на российскую валюту оказывал нефтяной рынок. Новая неделя на нефтяном рынке началась с распродаж. В понедельник торги по эталонным маркам нефти завершились снижением. Активная фаза снижения котировок наблюдалась в азиатскую сессию.

Точку опоры покупатели нашли на уровне $74,46 за баррель нефти марки Brent, с которого началась коррекционная фаза. На фоне низкой активности игроков из-за выходного дня в Великобритания и США, нефтяные фьючерсы Brent скорректировались с $74,46 до $75,58.

Негативное влияние на рынок оказали новости о том, что страны ОПЕК+ готовы рассмотреть вариант увеличения добычи нефти на следующем заседании 22 июня.

Во вторник, 29 мая, Brent стоит $75,50 (+0,30%) за баррель. Продавцы в нефти не успокоятся пока не достигнут уровня $72,81. Обозначенный уровень является поддержкой для покупателей. Если они пропустят продавцов через неё, то начнется массовое закрытие длинных позиций, которое взывает нисходящее движение до $70,50 за бочку черного золота. А снижение нефтяных котировок будет давить на российскую валюту, поэтому курс рубля останется в боковом тренде с нисходящим уклоном. В паре евро/рубль для внутридневных колебаний сформировался ценовой диапазон 72,25 – 74,00 руб. А вероятный дневной коридор торгов для пары доллар/рубль составит 61,0-62,8 руб.

В связи с выходным днем в понедельник на этой неделе публикация данных по запасам нефти в США от API и EIA сместилась на один день, на среду и четверг соответственно.