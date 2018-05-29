На вторичном рынке ОФЗ вчера ничего не происходило, при этом завтрашние первичные аукционы представляют интерес сразу с нескольких точек зрения.

Во-первых, набор бумаг, к которым прибегает Минфин при первичных размещениях долга в последние недели, расширился в ответ на быстро эволюционирующую рыночную среду. Это и короткие ОФЗ-ПК (29012), и длинные ОФЗ-ИН (52002), и выпуски ОФЗ-ПД на разных участках кривой – пусть и не все инструменты находят достаточный спрос со стороны инвесторов. По нашему мнению, для завтрашних аукционов, учитывая шаткую стабилизацию обстановки, Минфин не будет ощутимо наращивать дюрацию предложения при все еще аккуратных объемах (порядка 30 млрд руб.).

Во-вторых, в последние недели размер премии, которую Минфин готов платить за привлечение нового долга, закономерно расширился – до 4-10 бп по доходности при выпуске ОФЗ-ПД. Как следствие, у локальных инвесторов появляется возможность «поймать» бумаги на более привлекательных для себя условиях, в том числе, для перепродажи после аукционов. Тем более, что продажи нерезидентов на вторичном рынке пока не носят массированного характера.

Согласно опубликованному в пятницу отчету ЦБ, за апрель объем сокращения их позиций оценивается в 50-60 млрд руб. (без учета российских «дочек» иностранных банков).