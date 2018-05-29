Мы считаем, что рынок уже закладывает в цену акций Полюса умеренно слабые финансовые показатели после невпечатляющих операционных результатов. Инвесторы будут следить за прогрессом по Наталкинскому месторождению и потенциальными изменениями в производственном прогнозе менеджмента на 2018 г.

Полюс завтра опубликует результаты за 1К18 по МСФО, которые, по нашим прогнозам, отразят некоторое ухудшение динамики из-за эффекта сезонности и разовых факторов.

— Выручка была объявлена ранее: показатель сократился на 18% к/к до $608 млн, рост цен на золото на 5% не смог компенсировать падение объемов продаж на 23%. Снижение поставок золота было связано с негативным эффектом сезонности (добыча на россыпях в зимнее время не ведется) и началом разноски бортов на месторождении «Благодатное».

— EBITDA, по нашим оценкам, снизилась на 23% к/к до $360 млн из-за сокращения выручки, укрепления рубля и разноски бортов.

— Чистая прибыль, по нашим расчетам, также уменьшилась в квартальном сравнении до $216 млн, следуя за динамикой других финансовых показателей.

— Мы ожидаем, что Полюс озвучит позитивный прогноз на 2К18 из-за положительного сезонного фактора и отсутствия разовых статей от 1К18.