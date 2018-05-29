На первый взгляд шансы на успех у претензии высокие. При этом инвестиции в бренд (и, следовательно, потенциальный ущерб) пока были ограниченными, поэтому урон будет только репутационным.

Владелец онлайн-площадки «Беру!» (beru.io) требует смены названия проекта Яндекса / Сбербанка и выплаты компенсации в размере RUB 5 млн, пишут Ведомости. На прошлой неделе первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что маркетплейс «Беру» – «это пока тестовый режим и тестовое название».

Исход пока не ясен, но очевиден провал PR. Владелец проекта Beru.io подала заявку на регистрацию товарного знака «Беру!» в апреле 2017 г. и в 12 апреля 2018 г. получила положительное решение, примерно в это же время Яндекс подал свою заявку на регистрацию товарного знака. Представители Яндекс.Маркета не ответили на иск, и пока не ясно, является ли ситуация просчитанным риском, системной проблемой Роспатента или беспечностью.