Доллар США продолжает укрепляться. Политические проблемы в Европе и рыночные ожидания о достаточно убедительной статистике из США повышают привлекательность “американца”. На текущей неделе будут опубликованы данные по инфляции и рынку труда в США, которые, как ожидается, укрепят предположения рынка относительно дальнейших более активных шагов по повышению ставки ФРС. Пара EURUSD продолжит движение к отметкам 1.15.

Риски по российской валюте остаются смещенными в сторону ослабления на фоне сохраняющегося давления на валюты развивающихся стран и вероятное продолжение коррекции на нефтяном рынке. При этом внутренний фактор поддержки рубля в форме налоговых платежей себя исчерпал. В то же время продолжающееся ослабление евро на глобальных площадках позволит рублю оставаться на довольно комфортных уровнях в паре с евро. И состояние нефтяного рынка, и общие настроения в отношении валют развивающихся стран в ближайшее время не формируют факторы для заметного укрепления рубля от текущих уровне.