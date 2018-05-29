Лукойл вчера представил результаты за 1к18 по МСФО, которые в целом совпали как с консенсус-прогнозами, так и с нашими оценками. Увеличение оборотного капитала отрицательно сказалось на свободном денежном потоке. В отношении акций компании мы подтверждаем рекомендацию Покупать и рассчитываемую нами прогнозную цену через 12 месяцев в 80 долл., предполагающую ожидаемую общую доходность на уровне 22%.

Увеличение товарных запасов нефти. Выручка выросла на 1% к/к, до 28,7 млрд долл., что на 1% меньше консенсус-прогноза и нашей оценки. На динамике отрицательно сказалось увеличение товарных запасов нефти за период на 0,4 млн т, в то время как в 2017 г. запасы сокращались в среднем на 0,6 млн т за квартал. К тому же закупки нефти оказались на 0,8 млн т ниже, чем мы предполагали, что также негативно отразилось на выручке. Эти факторы были отчасти компенсированы более высокими, чем ожидалось, закупками нефтепродуктов (14,1 млн т против нашего прогноза в 13,8 млн т) и относительно небольшим увеличением их товарных запасов (на 70 тыс. т в 1к18 по сравнению с 350 тыс. т в среднем за квартал в 2017 г.). С корректировкой по всем разовым статьям совокупная выручка в 1к18 в итоге осталась приблизительно на уровне предшествующего квартала.

Динамика затрат лучше ожиданий. Операционные затраты, как мы и рассчитывали, снизились на 6% к/к благодаря ослаблению рубля. Транспортные расходы в 1к18 уменьшилась на 1% к/к, до 1,5 млрд долл., оказавшись на 9% ниже нашего прогноза ввиду более низких, чем ожидалось, объемов реализации сырой нефти и нефтепродуктов. Помимо этого, росту EBITDA способствовало сокращение на 20% к/к коммерческих, общих и административных расходов (мы предполагали снижение на 10% к/к). По прочим статьям расходов показатели были близки к нашим прогнозам. В итоге EBITDA подросла на 1% к/к, до 3,9 млрд долл., превысив консенсус-прогноз и нашу оценку на 1–2%.