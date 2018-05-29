Впервые за свою 132-летнию историю компания начала продажи алкогольного напитка. Новый продукт называется «Lemon-Do» и будет реализовываться в Японии, где и прошла его первая презентация. Всего на рынок выйдет три вида напитка по алкогольной градации – 3%, 5% и 7%, со вкусами соленого и медового лимона. Этот шаг Coca-Cola связан с большим объемом рынка низкоалкогольных напитков в Японии.

Первые слабоалкогольные напитки с содержанием спирта до 3% появились на японском рынке в 2009 году и с того момента завоевали 12% всего рынка алкогольной продукции. Самый большой сегмент этого рынка – 50% — приходится на алкогольные напитки от 3% до 8%, и именно в него целит Coca-Cola (еще 38% рынка принадлежит алкоголю крепче 8%).

Таким образом, американская компания выходит на $4 млрд рынок, где с высокой вероятностью потеснит конкурентов, поскольку предлагает цену почти на 20% ниже среднерыночной ($1,5). Считаю, что выход такого гиганта может расширить рынок алкогольной продукции с крепостью от 3% до 8% на 2-3%.

Японский рынок — это тестовая площадка для Coca-Cola. Как правило, в этой стране запускались продукты, которые потом появлялись во всем мире. Ожидаю, что в 2019 году компания запустит алкогольную продукцию и на других рынках, в том числе и в России, где это может стать популярным среди населения от 18 до 30 лет. Целевая цена по Coca-Cola составляет $47,5, или 12% потенциальной доходности, не считая ежегодные дивиденды в размере 3,68%.