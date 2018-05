Нефть всему голова! И в этом мы в очередной раз убедились в прошедшую пятницу, когда достаточно внезапное падение нефтяных котировок внесло сумятицу в и без того не очень стройные ряды инвесторов. Естественно, что падение нефтяных котировок тут же потянуло за собой весь сырьевой сектор, который окрасился в ярко-красный цвет. Только в среднем акции компаний, входящих в этот сектор, потеряли почти 2% от своей капитализации. Ну а что уж говорить о потерях отдельных нефтяных компаний. Один только факт, что акции лидера нефтяной отрасли компании Chevron (CVX, —3,49%) рухнули почти на 3,5%, говорит сам за себя. Так что потери более мелких нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в 4 и даже в 5% можно воспринимать как нечто обычное.

Однако все же следует отметить, что за пределами нефтянки обстановка была абсолютно спокойной, и в преддверии длинных 3-х дневных выходных никто из инвесторов не желал особо рисковать, и на совершенно средненьких оборотах котировки большинства акций колебались вблизи нулевых отметок. Чуть получше всех остальных чувствовали себя акции коммунального сектора, которым удалось завершить день даже в плюсе, прибавив в среднем «целых» 0,2%! Причем рост здесь был настолько ровным, что по итогам дня лишь одной единственной акции — PG&E Corporation (PCG, +1,89%) удалось преодолеть отметку в +1%.

Если же брать отдельные сегменты, то явно повышенный спрос наблюдался лишь в двух — в акциях авиаперевозчиков (AAL, DAL, UAL, LUV и ALK), а также в акциях компаний, занимающихся производством полупроводникового оборудования (AVGO, INTC, TXN, MCHP, QRVO).

Короче, несмотря на обвал нефти, рынок акций в пятницу не поддался паническим настроениям и ушел на праздники в абсолютно нормальном настроении. Да и неделя в принципе выдалась позитивной — все индексы по ее итогам прибавили от 0,15% в DJIA-30 до 1,07% в NASDAQe.

Ожидания рынка 29 мая

Пока Америка отдыхала, остальной мир работал в поте лица. Однако, глядя на сегодняшнее утро — лучше бы он этого не делал! К пятничным проблемам, связанным с падением нефтяных котировок, за прошедшие дни добавилась еще и итальянская проблема, которая как-то незаметно вышла к утру вторника на первый план и затмила собой все остальные. Здесь можно только сказать — у страха глаза велики. И многие аналитики за неспособностью Италии сформировать дееспособное правительство видят начало развала Евросоюза и значительного ослабления евро. И этот процесс тут же получил свое название — Italexit по аналогии со знаменитым уже Brexit’ом. Но все эти домыслы конечно пока как вилами по воде — сплошные круги и не более того. Однако по факту мы действительно видим сегодня продолжение ослабления евро, которое стремительно приближается к отметке в 1,15 по отношению к доллару. И на фоне этого появился пусть пока и небольшой, но все же достаточно уверенный спрос на золото, которое оторвалось-таки от отметки в 1300$ за тройскую унцию и стоит сейчас уже $1306.

Ну и как вишенка на торте к этой «предштормной» картине следует добавить все возрастающий спрос на американские трежеря, доходность по которым снизилась уже до отметки в 2,92% по 10-летним бумагам.

Вообще пока все это в совокупности должно по идее играть на руку американскому фондовому рынку. Но это только по идее. А на самом деле и американские инвесторы тоже уже успели испугаться, и фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят на отрицательной территории, теряя более 0,5% к пятничному закрытию. И, к сожалению, есть все шансы, что такая ситуация сохранится по крайней мере до старта торгов основной сессии.

Некоторые надежды есть на выходящую сегодня макростатистику. Ее немного, но она весьма интересна. В 16-00 мск появятся данные о динамике изменения стоимости недвижимости в 20 крупнейших городах США (индекс Кейса — Шиллера), а в 17-00 мск мы увидим значение индекса уверенности потребителей, которое, как ожидают аналитики, в очередной раз должно показать нам, что пока американские потребители чувствуют себя просто великолепно. Будем надеяться, что хорошие данные и в том, и в другом случае смогут поддержать участников рынка.

Короче, день ожидается весьма интересным и показательным. Вообще, многие аналитики сейчас сходятся во мнении, что в последние майские дни нас ждет повышенная турбулентность, и есть некоторые шансы вспомнить поговорку, о которой по итогам этого мая многие забыли — Sell a may and go away! И у рынка есть еще целых 3 дня, чтобы доказать обратное.