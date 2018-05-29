Торги в США могут начаться с распродаж. В первые минуты торгов на расширенной сессии банковские бумаги теряли до 1,5-2,%. Впрочем, восстановление тоже было вполне активным. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США пыталась вернуться к 2,9%. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,6%. Соответственно, восстановления банковских бумаг может оказаться недостаточным.

Известный инвестор Джордж Сорос заявил, что Евросоюз находится в экзистенциональном кризисе.

Российский рынок завершит день в минусе. Прямого влияния политических проблем в Италии и Испании на Россию нет. Более того, победа евроскептиков может оказаться позитивной, так как Италия входит в число стран, которые несут максимальные убытки от сокращения торговых отношений с РФ.

В любом случае, распродажи в Европе будут давить на отечественный рынок, а бегство от риска негативно сказываться на рубле, хотя и не в той степени, как на европейские активы и валюту.