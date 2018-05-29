Сегодня рынки золота, серебра и палладия находятся под давлением укрепляющегося курса доллара США, а платина подрастает под влиянием спредовой торговли. Выходной день на американском и европейском рынках снизили торговую активность.

Разгорающиеся политические кризисы в Италии и Испании могут привести к очередным изменениям в еврозоне, что оказывает давление на курс евро и способствует росту спроса на золото. Остановка роста на фондовых рынках также поддерживает спрос на страховые активы. Июнь может оказаться тяжёлым месяцем для рынков.

Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE упали, как и объёмы торгов. Курс юаня к доллару США продолжает слабеть.

Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в апреле 2018 г. снизился на 35,3% в месячном выражении под влиянием падения спроса. Общий импорт золота в Китай через Гонконг также снизился до 40,95 т в апреле против 61,845 т в марте. Цены на золото после стагнации на уровне $1297 резко выросли до уровня $1304, после чего показывают небольшое снижение. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1290-1280, уровни сопротивления – $1305-1320.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота проваливались к уровню $16,37, после чего вновь восстановились к уровню $16,46. Отношение золота к серебру составляет 78,79 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,16 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,40-16,15, уровни сопротивления – $16,52-17,07.

Цены на платину колеблются в узком диапазоне $902-908 под влиянием спредовой торговли. Спред между золотом и платиной составляет $396/унция. Спред между платиной и палладием расширился до $86/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $902-878, уровни сопротивления – $915-935.

Цены на палладий восстанавливались к уровню $979, после чего вновь понизились до уровня $971 в корреляции с динамикой фондового рынка США. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $970-958, уровни сопротивления – $979-998.