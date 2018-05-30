Новые продукты должны способствовать долгосрочному росту выручки и диверсификации бизнеса Яндекса, однако в этом году в фокусе – реализация и потенциал сокращения маржи.

Яндекс объявил о запуске единой подписки на сервисы компании и релизе умной колонки. Подписка Яндекс.Плюс стоимостью RUB 169 в месяц будет включать в себя на первом этапе стрим Яндекс.Музыка, видео без рекламы, скидки на поездки в такси и бесплатную доставку с нового маркетплейса. Яндекс.Станция, аналог Amazon Echo и Google Home, оснащена голосовым помощником «Алиса», который может выполнять свыше 4 тыс. задач от заказа пиццы до покупки авиабилетов. Кроме того, колонка будет работать на открытой платформе, что позволит программистам добавлять новые навыки. Продажи устройства начнутся этим летом, цена составит RUB 9 990 и будет включать годовую подписку на Яндекс.Плюс.

Запуск первого устройства и сервиса подписки – основа экосистемного подхода. Эти два продукта должны помочь привлечь и удержать потребителей в экосистеме продуктов и услуг Яндекса: сервис «Плюс» должен улучшить кросс-продажи, например стимулируя пользователей сервиса «Музыка» использовать услуги такси или онлайн-заказа с маркетплейса (и, вероятно, доставку продуктов в будущем). Широкий спектр услуг повышает функциональность умного помощника и потенциально помогает удерживать пользователей услуг Яндекса по мере сокращения использования настольных компьютеров.

Мы полагаем, что отчасти влияние релиза на показатели P&L уже отчасти заложено в текущие прогнозы компании, учитывая комментарии руководства об инвестициях в новые продукты. Мы ожидаем более детальных комментариев и обновления прогнозов в ходе телеконференции по итогам 2К18 в июле.

Мы считаем риски завершения проектов ключевыми для первого этапа выхода на рынок устройств.