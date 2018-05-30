29 мая, во вторник, выпуски корпоративного рублевого долга демонстрировали уверенную восходящую динамику. Торговые обороты составили 12,5 млрд руб., что на 70% выше среднедневных значений за май. Треть сделок пришлась на длинные выпуски с дюрацией от 3 лет, которые оказались лидерами дня. Рост котировок данных выпусков составил в среднем 1% против роста на 0,3% рынка в целом.

Бумаги отрасли машиностроения оказались драйверами вторника и прибавили в среднем по 2%. Данный рост был полностью обеспечен выпуском ОДК 01 (+1,9%). Сектор девелопмента находился под давлением, и соответствующие бумаги подешевели в среднем на 80-85 б.п. Практически весь торговый оборот сегмента пришелся на заем ЛнССМУБ1P1 (-0,7%).

Активность на рынке внутреннего госдолга была ниже средних значений за неделю/месяц. Торговые обороты составили 16,8 млрд руб. Длинные ОФЗ, на которые пришлось половина сделок, находились под давлением и подешевели в среднем на 25 б.п. Аутсайдерами оказались серии 26207 и 26225, чьи котировки упали на 0,3%.

Внешние выпуски Газпрома и телекомов демонстрировали устойчивый рост котировок. Евробонды РЖД и металлургов, в свою очередь, находились под давлением.