Роснефть сообщила в пресс-релизе от 1 мая 2018 г., что совет директоров компании утвердил дополнительные инициативы к стратегии до 2022 г., направленные на снижение общего долга за счет уменьшения плана капитальных инвестиций на 20%, до 800 млрд руб., сокращения оборотного капитала на 200 млрд руб., а также через оптимизацию портфеля активов. Помимо этого, руководство предложило реализовать программу выкупа акций на сумму 2 млрд долл. в 2018–2020 гг. на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике, предусматривающей выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Три вопроса… У нас появилось три вопроса: 1) Насколько реалистично сократить капитальные инвестиции до 800 млрд руб. в 2018 г? 2) Насколько реалистичны прогнозы снижения долговой нагрузки с учетом планируемых дивидендных выплат и выкупа акций? 3) Какие структурные изменения могут потребоваться (и потребуются ли) для достижения компанией поставленных целей, и какова вероятность их успешной реализации?

…и ответы. Условия соглашения ОПЕК+ и сложное налоговое администрирование в сегменте разведки и добычи остаются двумя главными определяющими факторами для планов наращивания добычи любой крупной российской нефтяной компании.

Мы полагаем, что Роснефть продолжит активное бурение на Юганскефтегазе, где она получает наиболее высокомаржинальную продукцию благодаря налоговым льготам, но снизит активность на ряде других месторождений. Исходя из этого предположения, добыча нефти может составить 209 млн т в 2018 г., оставшись на приемлемом уровне с точки зрения соглашения ОПЕК+. В этом случае Роснефть до конца года может направить 720 млрд руб. на капитальные инвестиции в добычу нефти, что позволит компании не выйти за пределы плана, равного 800 млрд руб. (если она сократит финансирование сегмента переработки и других направлений деятельности).

К тому же при сохранении текущей благоприятной макроэкономической конъюнктуры Роснефть должна генерировать достаточный операционный денежный поток для финансирования всех обязательств – капитальных инвестиций в размере 800 млрд руб., авансовых платежей на сумму 500 млрд руб., дивидендных выплат в размере около 212 млрд руб. и выкупа акций на 60 млрд руб. (если эту инициатива будет реализована).

Масштаб структурных изменений имеет значение. В текущей макроэкономической ситуации мы не видим ни оснований, ни объективных условий для каких-либо структурных изменений, кроме продажи непрофильных и убыточных («хвостовых») активов, о чем сама компания сообщает в пресс-релизе от 1 мая. И в зависимости от фактического масштаба такой продажи это может быть либо косметическим компонентом «новой» стратегии, либо более серьезным далеко идущим изменением для компании (или даже для отрасли).