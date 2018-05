Италия, Италия, Италия! Все вчера ушло на второй план. Даже нефть как-то само собой перестала всех волновать. Инвесторы вдруг нарисовали в своих головах страшные армагеддонистые картины всеобщего обрушения мировых финансовых рынков и решили, по-видимому, не откладывать этот процесс в долгий ящик и начали продавать уже сейчас. И если в начале торгов еще были какие-то колебания — to sell or not to sell?— и индексы держались более-менее на приличных уровнях, то в середине торгов все же участников рынка накрыла мощная волна пессимизма и рынок буквально за каких-то полчаса быстро переместился из ничего не значащего —0,5% в совершенно уж некрасивые —1,5%.

Больше всех медведи преуспели в старейшем индексе DJIA-30, где продажи были наиболее агрессивные. Лишь акции двух компаний из 30, входящих в этот индекс показали вчера по итогам дня положительный результат. Акции Coca-Cola (KO, +0,66%) попали в зону интересов инвесторов в связи с выпуском на японский рынок первых в истории этой знаменитой компании слабоалкогольных напитков. А вот +0,06% по акциям фармакологического гиганта Pfizer (PFE) можно воспринимать как тонкий намек, что участникам рынка, судя по всему, пора запасаться лекарствами. По крайней мере, от нервов.

Что же касается итогов дня в отраслевом разрезе, то однозначно худшими вчера были акции финансового сектора. И прежде всего акции крупнейших банков. Они просто полыхали ярко красным пламенем. Но это вполне естественная реакция. Поскольку кроме тех факторов, которые касались всего рынка в целом — снижение нефтяных цен и итальянского кризиса — на банковский сектор тяжелым грузом легло просто-таки отвесное падение доходности по казначейским облигациям. Встревоженные инвесторы побежали в безопасные активы и стали скупать трежеря оптом и в розницу. В результате только за вчерашний день доходность по 10-летним бумагам снизилась с 3-х до 2,8 процентов. (В среду с утра она опустилась еще ниже — до 2,76%). В итоге лучший (ха-ха!!!) результат среди крупных банков показал Goldman Sachs (GS), акции которого потеряли «всего лишь» 3,4%. У всех остальных было еще хуже! А в среднем потери по сектору составили 2,5%.

Также тяжело пришлось инвесторам в промышленном секторе. Здесь снижение в среднем составило —1,4%. Ну, а слабым звеном среди всех промышленных компаний были (догадайтесь с первого раза?) конечно же акции многострадальной General Electric (GE, —3,08%).

Но была в этой бочке дегтя и ложка меда. Это наш безусловный фаворит этого года — акции компании Micron Technology (MU, +2,07%), которые по ходу торгов даже смогли обновить свой многолетний локальный максимум.

Ну что — всех встряхнули? Италия, судя по всему, дала вчера всем прикурить. Но все же это было вчера? и сегодня ситуация немного смягчилась. Вроде бы в Италии предпримут еще одну попытку сформировать новое правительство. И это с самого утра воспринято всеми участниками рынка весьма и весьма положительно. И тут же началась глобальная мини коррекция (не правда ли, смешно звучит — глобальная мини коррекция?— но так оно и есть!) по всем финансовым рынка. И если азиатские рынки еще отыгрывали вчерашнее падение в Америке, то европейские фондовые рынки уже не спешат продолжать свой скоростной спуск вниз и поэтому остановились… и пока осматриваются. А может все же стоит поспешить с покупками?— Buy the dips! Стратегия выкупа провалов, конечно, хорошая, но в данной ситуации все же стоит немного подождать. Чего? Прежде всего сегодняшнего аукциона по размещению нового выпуска итальянских облигаций. Если вдруг там «что-то пойдет не так», то это может стать мощным стимулом для возобновления продаж по всему фронту, поскольку у инвесторов могут возникнуть сомнения вообще в принципе в способности Италии привлекать капитал и обслуживать свой долг в ближайшем будущем. Так что будем осторожны.

Что же касается непосредственно американского рынка, то он сегодня тоже нацелился на коррекцию к вчерашнему снижению. Фьючерсы на основные индексы в первой половине дня уверенно стоят в зеленой зоне и прибавляют к вчерашнему закрытию порядка 0,3%. И если размещение итальянских бондов не подбросит нам неприятных сюрпризов, то можно ожидать, что и основная торговая сессия пройдет в слабо позитивном ключе с ростом индексов где-то в пределах 0,5%. Тем более есть шанс, что выходящие сегодня макро данные (количество новых рабочих место от ADP и вторая предварительная оценка ВВП по итогам 1-го квартала) тоже окажутся вполне позитивными (по крайней мере аналитики этого ожидают) и это тоже в свою очередь поддержит рынок.

Спросом же с достаточно большой вероятностью будут пользоваться бумаги банковского сектора — слишком уж сильно их вчера «затолкали» вниз и это было явно не адекватно текущей ситуации. Должен также сохраниться спрос в акциях полупроводниковых компаний, ведомые неутомимой Micron Technology (MU). Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на акции First Solar (FSLR), которые после некоторой коррекции в последние недели вновь возобновили свой рост. Причем вчерашний рост на падающем рынке дорогого стоит. Так что здесь скорее всего надо готовиться к более сильному движению наверх уже в самое ближайшее время. Короче, есть что выбрать и на что обратить внимание.