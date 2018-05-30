Аэрофлот, который с августа прошлого года дал инвесторам немало поводов для разочарования, может вновь вернуть себе популярность. Вчера совет директоров компании одобрил новую, более агрессивную стратегию развития, ядром которой должно стать внедрение новых технологий. На наш взгляд, это может стать началом кардинальных изменений.

Работая в условиях снижающейся рентабельности, Аэрофлот намерен добиваться роста прибыли, используя преимущества масштаба, задействуя транзитный потенциал России и стараясь охватить более широкий круг пассажиров с низким уровнем доходов путем развития доказавшей свою жизнеспособность и эффективность модели низкобюджетных перевозок. Основным приоритетом для компании становится развитие технологий, являющихся важным средством снижения издержек, повышения конкурентоспособности и уровня удовлетворенности клиентов. Помимо принятия новой стратегии, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 12,81 руб. на акцию, на 25% выше наших ожиданий и консенсус-прогноза (по данным Bloomberg на 29 мая). Дивидендная доходность в 9,7% может дать дополнительное 2%-е повышение стоимости акций Аэрофлота.

Мы намерены более детально проанализировать эту информацию, в связи с чем ставим нашу оценку и рекомендацию по акциям Аэрофлота на Пересмотр.