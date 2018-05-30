Во вторник, 30 мая, торги по биткоину завершились ростом. Благоприятная новость из Южной Кореи остановила семидневное падение курса. Биткоин подорожал к доллару на 5,2%, до $7465. На дневном графике появились предпосылки к развитию восходящей коррекции. В тоже время настроения среднесрочных продавцов не изменились.

Поводом для повышения котировок могла стать новость из Южной Кореи. В местных средствах массовой информации появилось сообщение, что Национальная ассамблея Южной Кореи сделала официальную рекомендацию по разрешению внутригосударственных ICO.

Дневная свеча за вторник (29 мая) полностью перекрыла тело свечи за понедельник (28 мая). «Бычий» сигнал от свечной формации может не реализоваться в полной мере, потому что у продавцов тоже есть поддержка от технических факторов.

Цена вернулась к трендовой линии, которая была пройдена 26 мая и теперь стала сопротивлением. Возвращением цены рынок проверяет истинность пробоя трендовой линии. Канал «А-А», из которого цена вышла 23 мая, тоже сейчас выступает сопротивлением для покупателей.

Если покупатели пройдут зону $7550 и дневная свеча закроется выше неё, то рост котировок продолжится до $7786 за биткоин. Те уровни, которые ранее выступали поддержками, сейчас являются сопротивлениями. Неудачная попытка закрепиться выше $7550 заставит покупателей пересмотреть свои взгляды и выйти из длинных позиций. На часовом периоде есть диапазон $7380-$7550. Куда цена выйдет из него, в том направлении она двинется на $150-$200.