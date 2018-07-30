На прошлой неделе на глобальных рынках продолжилось восстановление спроса на рисковые активы. Индекс S&P 500 торговался у исторических максимумов и практически отыграл понесенные зимой потери. Притоки средств в облигации развивающихся рынков продолжились. CDS ключевых развивающихся стран по-прежнему снижались. Индексы EMBI+ и CEMBI прибавили соответственно 0,3% и 0,5% за неделю. Российские евробонды также росли в цене, чему способствовало восстановление котировок нефти и некоторое ослабление опасений инвесторов, связанных с расширениями санкций в отношении РФ. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia прибавили 0,4% и 0,2% соответственно.

На рублевом долговом рынке, тем не менее, преобладали коррекционные настроения. Минфин разместил весь объем предложения на аукционах только благодаря интересной премии ко вторичному рынку. Кривая ОФЗ умеренно поднялась за неделю. Индексы ОФЗ и корпоративных облигаций, рассчитываемые МосБиржей, потеряли по 0,1%.

Заседание Банка России прошло без сюрпризов. Новой информации рынок не получил, риторика регулятора (как и сама ставка) остались без изменений. Следующее заседание ЦБ состоится 14 сентября. К этому времени показатель инфляции перестанет учитывать дезинфляцию августа 2017-го, соответственно, у Банка России окажется больше информации о динамике ИПЦ относительно цели ЦБ. В случае замедления инфляционных ожиданий, а также умеренного ускорения инфляции в сторону целевого показателя регулятор может смягчить риторику на ближайших двух заседаниях.

На текущей неделе основным событием может стать заседание ФРС США. Потенциальные изменения прогнозов роста американской экономики и траектории базовой ставки могут существенно повлиять на глобальный долговой рынок.