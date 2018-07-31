Напряженность на рынке нарастает не по дням, а по часам. На горизонте уже видны грозовые тучи, а наиболее беспокойные уже начинают кошмарить рынок. Так, сегодня с утра все взбудоражило предупреждение от аналитиков банка Morgan Stanley о том, что в ближайшем будущем можно ожидать серьезной распродажи на рынке акций, и снижение вполне возможно достигнет 50% от максимумов. А что такое 50%? Да это же повторение 2008 года. И это только в процентном отношении. А если учесть более высокую базу, то в абсолютных масштабах такое снижение будет похоже на маленький Армагеддон. А может быть даже и не маленький?!

Но это пока все из категории домыслов и шаманства, которому можно и не верить. Что же касается сегодняшнего дня, то ситуация, складывающаяся на рынке в первой половине дня, более-менее спокойная. Рынки держатся вблизи нулевых отметок — кто-то чуть выше, а кто-то чуть ниже нуля — и пока не проявляют никаких поползновений уходить с этих уровней.

Конечно, сейчас мировые рынки будут смотреть на Америку и ждать, куда же все-таки надо идти дальше. Но и американский рынок сегодня тоже пока в штиле после вчерашнего маленького шторма. Так что пока у нас есть шансы, что продавцы сегодня возьмут паузу, и вполне возможен даже какой-то отскок наверх — правда, небольшой и с постоянными оглядками на внешний фон.

А из внешнего мира сегодня прилетят макроданные по доходам и расходам потребителей, индекс цен на недвижимость (индекс Кейса — Шиллера), а также индекс уверенности потребителей. Вроде бы и много, и важно, но на самом деле вряд ли сейчас кто-то будет слишком уж сильно реагировать на макроданные. Тем более что там пока все хорошо, и к этому уже все привыкли. Но сейчас не они являются определяющими.

А вот что действительно может быть определяющим, так это отчетность от Apple. Но она появится уже по окончанию основной торговой сессии и поэтому отыгрывать весь эппловский позитив и негатив мы будем уже завтра. Так что все же в преддверии завтрашнего супер боевого дня, участники рынка вполне возможно предпочтут сегодня «окапываться» на достигнутых уровнях и бои будут только местного значения. И это, кстати, хороший шанс для всех инвесторов, которые до сих пор полагались лишь на «крутизну» американского фондового рынка и держат позиции «strong buy». Может, все же хоть немного прислушаться к совету аналитиков Morgan Stanley? А то потом не говорите, что вас не предупреждали, что владение акциями может быть вредно для вашего кошелька!