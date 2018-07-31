Bitcoin продолжает небольшое снижение, хотя остается выше уровня поддержки в $7800 за монету. За сутки BTC/USD незначительно снизился — на —0,57% и сейчас торгуется по 8086$.

Интересным выглядит то, как резко цена отскочила вверх, при подходе к поддержке $7800, это явно указывает на то, что на рынке присутствуют игроки, заинтересованные в том, чтобы скупать актив на понижениях цены.

С точки зрения технического анализа, цена BTC начинает формировать нисходящий треугольник, с поддержкой в районе $7880 и динамично снижающимся сопротивлением в районе $8300-8100.

Учитывая тот факт, что инвесторы находятся в стадии ожидания новостей от SEC о решении вопроса касательно предоставления права на осуществления деятельности ETF-биткоин фондов, формирование такой фигуры как “треугольник” абсолютно аргументированно и ожидаемо — это фигура неопределенности, когда инвесторы не знают, чего им ждать, направления движения нет, и чем дольше затягивается ожидание, тем больше сужается треугольник, после чего происходит резкое импульсное движение и всплеск волатильности.

Многие ошибочно утверждают, что “треугольник” является фигурой продолжения тренда, это заблуждение весьма опасно, ибо грозит инвестору потерями средств по причине неверно принятых решений.

Стоит понимать, что выход цены из треугольника может произойти в любую сторону — как в направлении предшествовавшего движения (в этом случае целью роста будет выступать отметка $8800, а после ее пробоя и $9800 за BTC), так и в направлении разворота (в этом случае не исключаю возможность снижения цены к уровню $7500, а в случае пробоя этой отметки — к $6800 за BTC).

Внимание рынка приковано именно к Bitcoin, индекс доминирования которого продолжает расти и сейчас составляет 48,36%. Альткоины не демонстрируют ничего интересного, показывая плавное снижение в красной зоне. В первой десятке криптовалют по версии Coinmarketcap большинство активов находятся в диапазоне 2-8%. До момента ясности вопроса по ETF (крайний срок — 10 августа) данная картина, скорее всего, будет сохраняться.