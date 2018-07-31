Ставка RUONIA неожиданно взмыла вверх до 7,71% (на 27 июля, более свежие данные не опубликованы), заметно превысив ключевую ставку (на 46 б.п., впервые с начала года). При этом, судя по динамике MosPrime (опубликованы данные на 30 июля), o/n ставки МБК продолжили движение вверх, свидетельствуя о возникновении дефицита рублевой ликвидности. Повышение ставок совпало с окончанием уплаты налога на прибыль. Мы полагаем, что налоговый эффект мог незначительно подтолкнуть ставки вверх, однако отметим, что в случае с налогом на прибыль это бывает крайне редко.

Так, например, заметный отток (более 150 млрд руб. за день) в даты уплаты налога на прибыль наблюдался лишь 5 раз с начала 2017 г. (при том, что по данным ФНС, в основном все налогоплательщики этого налога уплачивают авансовые платежи равными частями ежемесячно, что нивелирует внутриквартальную сезонность в платежах). Кроме того, отметим, что масштабы оттока по налогу на прибыль в июле должны были быть относительно невысокими — ~300 млрд руб., что в целом гораздо меньше основных выплат (НДС, НДПИ и акцизов общей суммой ~1 трлн руб.), а они в этом месяце оказали лишь умеренное влияние на ставки.

Маловероятно, что выплата меньших по объему налогов могла привести к такой существенной реакции на МБК (соответственно, мы полагаем, что это не явилось основной причиной всплеска ставок). Одновременно с этим произошло резкое (аномальное) снижение объема сделок RUONIA: 27 июля (более свежие данные пока не опубликованы) он составил 18 млрд руб. против средних ежедневных объемов 120-130 млрд руб. Вместе с этим 30-31 июля произошел заметный рост задолженности перед ЦБ РФ по краткосрочным кредитам 312-П на 100-130 млрд руб. Таким образом, по каким-то причинам с рынка RUONIA ушел большой объем размещаемой на нем ликвидности, который некоторые банки восполнили за счет кредитов 312-П (по ставке 8,25% годовых, это один из самых дорогих источников рублевой ликвидности).

В то же время спрос на рублевую ликвидность от Казначейства РФ остается низким (т.е. дефицит рублевой ликвидности испытывают банки, не допущенные к этим операциям). Мы не исключаем, что банки ФКБС, ранее размещавшие дешевую ликвидность на рынке RUONIA, по каким-то причинам решили уйти с рынка (возможно, они сократили свой долг перед ЦБ РФ по нерыночным инструментам), что могло стать причиной стресса на рынке МБК.

Из-за возникновения дефицита рублевой ликвидности в последние дни произошло повышение рублевых ставок по валютным свопам на коротких сроках, что привело к сужению базисных спредов до 50-70 б.п. (т.е. дефицит рублевой ликвидности превысил дефицит валютной), также это оказало ощутимую поддержку рублю, который ушел ниже 62,5 руб./долл.

Пока сложно судить, как долго продлится дефицит рублевой ликвидности, но, по нашему мнению, на данный момент сложились благоприятные условия для покупки долларов и привлечения долларовой ликвидности на сроках до 1 мес.