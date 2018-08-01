Рынок совершил рывок наверх. Лидерами роста без новостей стали акции Газпрома (+3,52%). Аутсайдерами стали бумаги X5 Retail (-2,78%) а также других ритейлеров. Пара USD/RUB торговалась вблизи уровней предыдущего торгового дня.

Энел Россия (-0,16%) сократила рентабельность. Компания столкнулась с опережающим темпом роста расходов к выручке, обусловленного повышением цен на топливо, а также ростом амортизационных отчислений. В результате EBITDA сократилась на 11,3%, до 7,7 млрд руб., а прибыль – на 21%, до 3,4 млрд руб. С этой тенденцией сейчас сталкиваются все генерирующие компании, я полагаю, что позитивных изменений в 3 квартале не произойдет. Поэтому, несмотря на длительное снижение акций, я не ожидаю, что фонды будут сейчас инвестировать в бумаги энергосектора, и в 3 квартале акции энергетических компаний, скорее всего, будут в аутсайдерах.

ФРС проводит заседание по монетарной политике. Вероятнее всего, ключевая ставка будет оставлена без изменений. До конца года будет одно или два повышения, эти ожидания уже отыграны рынком. Реакция курса рубля на это будет нейтральной, ориентир по паре USD/RUB: 62,50-63,50. Обратное движение может быть связано с укреплением рубля на прошлой неделе. Вчера наблюдался резкий рост ставок репо и укрепление рубля. Это связано не с политикой ФРС, а с ситуацией в банках. В аналитических рассылках сообщалось о нехватке ликвидности у банков на отчетную дату. Сама по себе новость плохая, но я ожидаю, что сегодня ситуация с ликвидностью придет в норму.

Динамика будет зависеть от внешнего фона. Вчера рынок получил хороший импульс для формирования восходящего тренда с горизонтом 1-2 недели, но он может легко прерваться в случае отрицательной динамики на зарубежных биржах, которую сейчас определяет корпоративная отчетность. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2280-2330 п.



